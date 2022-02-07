АТБ отказался от продукции Roshen: с полок супермаркетов раскупают последние конфеты

Сеть супермаркетов АТБ распродает последнюю продукцию кондитерской фабрики Roshen. В администрации одного из магазинов подтвердили информацию о том, что старый товар распродается, а новых поставок не ожидается. При этом, официального заявления от руководства АТБ пока что не было.

Таким образом неизвестно, либо компания Roshen отказалась поставлять свою продукцию в сеть АТБ, либо супермаркеты не захотели по каким-либо причинам закупать сладости известного производителя. В любом случае, потребители возмущены тем, что из полок исчезают их любимые конфеты.

Так, в АТБ в Днепре в наличии только вафельные конфеты "Сливки-Ленивки". Работники супермаркета не могут объяснить, в чем причина исчезновения остальных сладостей Roshen, и отметили, что сами шокированы происходящим, потому что тоже любят продукцию Roshen.

На официальной странице АТБ в Facebook многие пользователи в комментариях интересуются данным вопросом.

Пользователи Сети начали дискуссировать о том, что в других магазинах продукция Roshen есть, а это значит, что завод продолжает работать. Тем не менее есть те, кто не хочет покупать конфеты дороже, в то время, как в АТБ они были дешевле.

Ранее сообщалось, в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов Lidl, которая вскоре появится в Украине.