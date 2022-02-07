АТБ отказался от продукции Roshen: с полок супермаркетов раскупают последние конфеты

Сеть супермаркетов АТБ распродает последнюю продукцию кондитерской фабрики Roshen. В администрации одного из магазинов подтвердили информацию о том, что старый товар распродается, а новых поставок не ожидается. При этом, официального заявления от руководства АТБ пока что не было.

АТБ отказался от продукции Roshen: с полок супермаркетов раскупают последние конфеты

Таким образом неизвестно, либо компания Roshen отказалась поставлять свою продукцию в сеть АТБ, либо супермаркеты не захотели по каким-либо причинам закупать сладости известного производителя. В любом случае, потребители возмущены тем, что из полок исчезают их любимые конфеты.

Так, в АТБ в Днепре в наличии только вафельные конфеты "Сливки-Ленивки". Работники супермаркета не могут объяснить, в чем причина исчезновения остальных сладостей Roshen, и отметили, что сами шокированы происходящим, потому что тоже любят продукцию Roshen.

На официальной странице АТБ в Facebook многие пользователи в комментариях интересуются данным вопросом.

Пользователи Сети начали дискуссировать о том, что в других магазинах продукция Roshen есть, а это значит, что завод продолжает работать. Тем не менее есть те, кто не хочет покупать конфеты дороже, в то время, как в АТБ они были дешевле.

АТБ отказался от продукции Roshen: с полок супермаркетов раскупают последние конфеты

АТБ отказался от продукции Roshen: с полок супермаркетов раскупают последние конфеты

АТБ отказался от продукции Roshen: с полок супермаркетов раскупают последние конфеты

Ранее сообщалось, в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов Lidl, которая вскоре появится в Украине.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
Lidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетовLidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов
Семейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканомСемейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканом
ЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощиЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощи
Криптобиржа FTX привлекла $400 миллионов с оценкой в $32 миллиардаКриптобиржа FTX привлекла $400 миллионов с оценкой в $32 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Lidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетовLidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов
JPMorgan отказался от инвестиций в роSSийский рубль. Причина — ситуация вокруг УкраиныJPMorgan отказался от инвестиций в роSSийский рубль. Причина — ситуация вокруг Украины
ДТЭК отказался от планового ремонта электросетей в Киеве и области на зимние праздникиДТЭК отказался от планового ремонта электросетей в Киеве и области на зимние праздники
АМКУ оштрафовал три связанные с Roshen компании на 283 млн гривенАМКУ оштрафовал три связанные с Roshen компании на 283 млн гривен
"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь
В Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — ОпендатаботВ Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — Опендатабот
АМКУ собрал доказательства монополии Roshen на рынке патокиАМКУ собрал доказательства монополии Roshen на рынке патоки
В этом году сумма иностранных инвестиций будет рекордной за последние 5 лет, – ШмыгальВ этом году сумма иностранных инвестиций будет рекордной за последние 5 лет, – Шмыгаль
Парниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукцииПарниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукции
"Газпром" отказался бронировать на I квартал 2022 года мощности через Украину и Польшу"Газпром" отказался бронировать на I квартал 2022 года мощности через Украину и Польшу
Последние новости
Подгружаем последние новости