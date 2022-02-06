Украинцы уже потратили 2,5 млрд грн из "ковидных" выплат, - Шмигаль

Самыми популярными направлениями остаются книги и кино.

Украинцы уже потратили 2,5 млрд грн из "ковидных" выплат, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из поданных 8,1 млн заявок на получение 1 тысячи гривен в рамках программы естьПоддержка вакцинированные украинцы уже потратили 2,5 млрд грн.

Это он отметил в Facebook.

"В целом украинцы подали уже 8,1 млн заявок на получение 1000 грн. 2,5 млрд грн потрачено. Самыми популярными направлениями остаются книги (885 млн грн), кино (568 млн грн) и ж/д билеты (284 млн грн). На лекарства украинцы с 60 лет потратили уже 179 млн грн”, - написал Шмигаль.

Он напомнил, что получить 1000 грн в рамках программы естьПоддержка теперь могут и полностью привитые подростки с 14 лет.

“На этой неделе правительство расширило инициативу Президента. Кроме того, потратить средства можно еще и на образовательные курсы, спортивные товары, канцтовары, школьные принадлежности и печатную продукцию”, - отметил премьер-министр.

Кроме того, добавил Шмигаль, украинцы вскоре смогут получить в рамках программы дополнительные 500 грн за бустерную дозу, а с 1 февраля соответствующие ковид-сертификаты уже стали доступны в приложении "Действие".

Напомним, что 24 января 2022 года Зеленский заявил, что граждане, сделавшие третью, бустерную прививку, получат в качестве поощрения еще по 500 гривен.

Также с 24 января полностью вакцинированные украинцы с 60 лет смогут потратить "ковидную тысячу" на лекарства.

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