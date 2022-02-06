Lidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов

Немецкая сеть супермаркетов Lidl уже давно собирается выйти на украинский рынок и стать основным конкурентом сети АТБ. Обе сети объединяет низкая стоимость товаров, что позволяет им держать конкурентные позиции на рынке. Однако, если качество продуктов в Lidl окажется выше, то он вытеснит АТБ.

Lidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов

О преимуществах европейской сети супермаркетов на украинском рынке рассказал генеральный директор инвестиционной группы VolWest Group Роман Корсак.

По мнению эксперта, эти две сети идентичны. Их успех заключается в том, что обе торговые сети предлагают покупателям товары первой необходимости по низкой цене, их ассортимент ограничен с акцентом на товары собственной торговой марки (СТМ).

Товары собственной торговой марки занимают ориентировочно 65% всех товаров в сети супермаркетов Lidl. В сети АТБ этот процент пока что ниже - около 25%, но их количество увеличивается. АТБ наращивает отделы кафе и кулинарии в своих супермаркетах, что привлекает все больше покупателей.

Lidl вытеснит АТБ с украинского рынка: в чем преимущества самой популярной европейской сети супермаркетов

По словам Романа Корсака, то что Lidl активно развил товары СТМ, не теряя при этом качества и маржи, стало залогом успеха этой сети в Европе. Есть все шансы, что в Украине Lidl также ждет успех.

Еще окончательно неизвестно, когда зайдут немцы на украинский рынок. А если и зайдут, то точно не в этом году.

Ранее сообщалось, как в Украине изменятся цены на пластиковые пакеты после 10 марта.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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