Цена на землю: в Украине отмечают пятикратный рост стоимости гектара

В Украине стремительно растет цена на землю, которую продают на аукционах. В системе Прозорро.Продажи отмечают пятикратный подъем стоимости земли при продаже на аукционах сельскохозяйственных земель. Причем в ходе торгов растет как стоимость аренды земли, так и стоимость продажи.

В Украине отмечают стремительный рост цены на землю: более чем в 5 раз

О том, сколько сельскохозяйственной земли выставлено на продажу через систему Прозорро.Продажи, рассказали в Минагрополитики Украины.

На сегодня в этой системе объявлено 3484 земельных аукциона: 2079 – по сдаче земли в аренду и 1160 – по продаже земельных участков.

В аренду сдают 15 838 гектаров земли за суммарную цену в 71 млн гривен. При этом на продажу выставлено всего 3450 гектаров, однако общая стоимость этих гектаров составляет 966 млн гривен.

В Украине отмечают стремительный рост цены на землю: более чем в 5 раз

Таким образом, на аукционах через систему Прозорро.Продажи намерены реализовать 19 288 гектаров земли на общую сумму 1047 млрд гривен.

Как говорят специалисты, в ходе аукционов цена продажи сельскохозяйственной земли возрастает примерно на 430% или более чем в 5 раз.

Наиболее высокая цена аренды земли фиксируется в Одесской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой и Киевской областях. В этих регионах она стартует с 5 тысяч и достигает 15 тысяч гривен.

А наибольшая стоимость продажи земли – во Львовской, Киевской, Закарпатской, Одесской и Харьковской областях.

Напомним, специалисты также назвали регионы, в которых земельные паи продаются вдвое дороже средней цены по Украине.


Марченко Любов, Тудей

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