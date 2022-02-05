Цена на землю: в Украине отмечают пятикратный рост стоимости гектара

В Украине стремительно растет цена на землю, которую продают на аукционах. В системе Прозорро.Продажи отмечают пятикратный подъем стоимости земли при продаже на аукционах сельскохозяйственных земель. Причем в ходе торгов растет как стоимость аренды земли, так и стоимость продажи.

О том, сколько сельскохозяйственной земли выставлено на продажу через систему Прозорро.Продажи, рассказали в Минагрополитики Украины.

На сегодня в этой системе объявлено 3484 земельных аукциона: 2079 – по сдаче земли в аренду и 1160 – по продаже земельных участков.

В аренду сдают 15 838 гектаров земли за суммарную цену в 71 млн гривен. При этом на продажу выставлено всего 3450 гектаров, однако общая стоимость этих гектаров составляет 966 млн гривен.

Таким образом, на аукционах через систему Прозорро.Продажи намерены реализовать 19 288 гектаров земли на общую сумму 1047 млрд гривен.

Как говорят специалисты, в ходе аукционов цена продажи сельскохозяйственной земли возрастает примерно на 430% или более чем в 5 раз.

Наиболее высокая цена аренды земли фиксируется в Одесской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой и Киевской областях. В этих регионах она стартует с 5 тысяч и достигает 15 тысяч гривен.

А наибольшая стоимость продажи земли – во Львовской, Киевской, Закарпатской, Одесской и Харьковской областях.

Напомним, специалисты также назвали регионы, в которых земельные паи продаются вдвое дороже средней цены по Украине.