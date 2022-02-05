Нафтогаз начал закупку газа для потребителей по цене 1000 долларов за тысячу кубометров

Нафтогаз начал закупку газа от западных соседей. В Минэнерго говорят, что газ, который сейчас закупают, не предназначен для расхода в нынешнем отопительном сезоне. Этот газ уже покупают на следующий сезон. Его пока намереваются покупать у трех соседних стран.

"Речь идет об около 300 млн кубометров на февраль. Направления – это Венгрия, Словакия и Польша ", - рассказал на брифинге министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам чиновника, этот газ не будет расходоваться в нынешнем отопительном сезоне. Якобы для нынешнего хватает тех запасов газа, которые есть в подземных хранилищах. А Нафтогаз уже начал закупку голубого топлива для следующего отопительного сезона.

При этом глава Минфина официально не сообщил, по какой цене компания покупает энергоресурс. Дескать это является коммерческой тайной. Однако рыночная цена на европейских хабах ни для кого не представляет секрета. Поэтому можно предположить, что компания Нафтогаз закупает газ именно по такой стоимости.

"Цена сейчас составляет от 900-1000 долларов за тысячу кубометров", – сообщил чиновник.

Из этого также можно сделать неутешительный вывод: надежды на то, что газ подешевеет летом, нет или почти нет. А значит, придется закупать его по баснословным ценам.

При этом к началу текущего отопительного сезона в подземных хранилищах было припасено 19 миллиардов кубометров газа, а в начале февраля его запасы составляли 11 миллиардов кубометров. Но впереди у нас еще более двух месяцев холодов, которые, по прогнозам синоптиков, могут оказаться довольно сильными.

Напомним, украинцам объяснили особенности оплаты доставки газа. Плата за распределение (доставку) газа осуществляется на основе потребления за предыдущих год. Из-за этого кубометры, которые нужно оплатить, могут быть выше, чем показал счетчик. Однако они могут быть и ниже. Все зависит о того, сколько газа вы израсходовали в прошлом году.