Налоговая проверка покупателей недвижимости вступает в силу с 5 февраля

В Украине уже с 5 февраля вступает в действие налоговая проверка покупателей недвижимости. Проверка будет осуществляться государственной налоговой службой.

Соответствующий совместный приказ Минюста и Минфина №280/5/4, который был издан 31 января этого года, опубликовали в "Официальном вестнике" 4 февраля. По закону документ вступает в силу со следующего дня, то есть с 5 февраля.

Подробностей, что именно будет проверять ГНС, пока нет. Известно лишь, что проверка будет производиться во время государственной регистрации прав на приобретаемую недвижимость. А подавать заявление о проверке должны нотариусы и государственные регистраторы – до того, как недвижимость зарегистрирована.

Для проверки покупателя недвижимости в ГНС нужно представить фамилию, имя и отчество покупателя, а также номер учетной карточки налогоплательщика.

Налоговики проверят соответствие данных, предоставленных покупателем, тем данным, которые представлены в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков. Кроме того, сотрудники ГНС также проверят покупателя по Госреестру вещных прав на недвижимое имущество.

Детальнее о том, какие еще запросы будут делаться на покупателя недвижимости, неизвестно. Подробности всплывут после того, как начнутся проверки.

Напомним, в Украине сейчас продолжается налоговая амнистия. После ее завершения к тем, кто не захотел принять в ней участи, могут применить методы косвенного налогового контроля. Фактически будут сравнивать официальные доходы человека с его активами, включая вклады и недвижимость.