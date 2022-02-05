В Украине могут ввести ограничения на снятие наличных

В трудные времена власти любого государства могут попытаться решить финансовые проблемы и отсрочить кризис за счет денег своих граждан. Украинцам на фоне информации о возможной войне с РФ следует сделать запас наличных средств. Накапливать рекомендуют не только гривну, но и евро, и доллар.

Украинцам советуют сделать запас наличных денег в гривне и долларах

Так, во время полномасштабных военных действий любое государство предпринимает шаги по повышению финансовой безопасности и повышению обороноспособности. В связи с этим, могут быть частично национализированы депозиты рядовых граждан, также нередко вводят запрет на обмен валют и ограничения на снятие наличных.

По этой причине, украинцам рекомендуют иметь в доме наличность, желательно в твердой валюте. Запас лучше сделать частично в гривне, а также в евро и долларах США. Опыт других стран и прошлых войн показал, что украшения из драгоценных металлов и камней в трудные времена тоже становятся валютой.

Эксперты утверждают, что защитить свои деньги можно открыв счет в иностранном банке и переведя средства на него. Даже если банковская система полностью заблокирует возможность снять наличные, деньги будут храниться в надежном месте до лучших времен. Хотя и здесь есть много рисков.

Украинцам советуют сделать запас наличных денег в гривне и долларах

Что касается депозитов, то, к примеру, в 2013 году во время кризиса на Кипре со всех банковских депозитов "срезали" по 10% с депозитов, которые были направлены на решение финансовых проблем государства. Эксперты полагают, что вряд ли Украина станет исключением и государство не полезет в карманы своих граждан, если начнутся полномасштабные боевые действия.

Напомним, украинцам порекомендовали собрать "тревожный чемоданчик" на случай начала войны с Россией. Что положить в сумку и где хранить?


Шевченко Лилия, Тудей

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