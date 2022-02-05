Биткоин снова стоит дороже $40 тысяч — инвесторов воодушевили успехи IT-компаний

Биткоин снова стоит дороже $40 тысяч — инвесторов воодушевили успехи IT-компаний

Биткоин продемонстрировал самый большой рост с октября, поскольку инвесторы снова заинтересовались рисковыми активами после нестабильной недели на финансовых рынках. Крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта подскочила более чем на 10 % до отметки в $40 520 за единицу по состоянию на 22:00 по московскому времени. Ethereum продемонстрировал рост более чем на 12 % до $2 947.

Источник изображения: sergeitokmakov/pixabay.com

Основные криптовалюты выросли, так как высокие доходы Amazon в четвёртом квартале укрепили доверие инвесторов к акциям технологических компаний, стоимость которых в последние месяцы менялась синхронно стоимости цифровых валют.

«Тот факт, что прибыль Amazon пошла по пути Apple, Microsoft и Google, а не по пути Meta, вселил в инвесторов больше уверенности в том, что они могут вернуться к торговле рисковыми активами», — сказал Мэтт Мэйли (Matt Maley), главный рыночный стратег финансовой компании Miller Tabak + Co.

Биткоин снова стоит дороже тысяч — инвесторов воодушевили успехи IT-компаний

Источник изображения: CoinDesk

Стремительный спад стоимости криптовалют начался как раз тогда, когда пошатнулись акции технологических компаний и другие рисковые активы на фоне беспокойства инвесторов о влиянии неизбежного повышения ставок Федеральной резервной системы США и тенденции к ужесточению денежно-кредитной политики во всём мире.

«Несмотря на то, что были опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики, сейчас на многих рынках капитала сформировалось мнение, что повышение ставки на 50 базисных пунктов рассчитано с учётом недавних движений на фондовых рынках», — сказала Хайден Хьюз (Hayden Hughes), главный исполнительный директор трейдинговой компании Alpha Impact.

Биткоин снова стоит дороже тысяч — инвесторов воодушевили успехи IT-компаний

Источник изображения: CoinDesk

Помимо прочих причин, на рост криптовалют, по мнению экспертов, частично повлияло заявление североамериканской компании по добыче биткоинов Marathon Digital Holdings об увеличении своих запасы криптовалюты примерно до 8595 биткоинов.

В конце добавим, что, несмотря на хорошую динамику, стоимость биткоина всё ещё далека от исторического максимума в $69 тысяч, достигнутого в ноябре прошлого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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