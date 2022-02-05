ЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощи

В настоящее время обсуждаются конкретные проекты.

ЕС выделяет Азербайджану 2 млрд. евро финансовой помощи
Фото: president.gov.ua/

Евросоюз даст Азербайджану пакет финансовой помощи в размере 2 млрд евро, заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Оливер Варгее.

"Есть много замечательных инвестиционных проектов, которые готовы к запуску. Кроме того, мы определили ряд других направлений для работы. Благодаря международным финансовым учреждениям мы могли бы мобилизовать не менее 2 миллиардов евро инвестиций, чтобы перевести экономическое развитие Азербайджана на новый уровень и создать реальные возможности для роста", - написал Оливер Варгее по итогам переговоров с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым.

There are many great investment projects ready to be launched+we identified a number of others to work on. With international financial institutions we could mobilise at least €2bn of investment to shift ??economic development to a next level&bring real growth opportunities.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 4, 2022

Варгеи также отметил, что Азербайджан является надежным партнером ЕС, сообщает МИД Азербайджана.

"По его словам, в рамках плана экономических инвестиций, ЕС выделяет Азербайджану финансовый пакет в размере 2 млрд евро и обсуждаются конкретные проекты", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС готовы сотрудничать с Катаром и Азербайджаном, если РоSSия решит сократить или прекратить поставки газа.

Ранее издание Financial Times писало, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами газа по поставкам газа в Европу на случай возможного вторжения РоSSии в Украину.

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