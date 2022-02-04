Цены на сахар в Украине изменились после введения госрегулирования

В Украине, после введения госрегулирования розничной наценки на социально значимые продукты, изменились цены на сахар. Стоимость килограммовой пачки сахара выросла, а стоимость упаковки весом 3 килограмма, наоборот, стала ниже.

В Украине изменились цены на сахар: продавцы отреагировали на решение правительства

В середине января правительство ввело ограничение розничной наценки на 11 продуктов, которые отнесли к социально значимым. В сущности, это продукты, которые составляют основу ежедневного рациона рядовых украинцев. Сахар вполне обоснованно оказался в этом списке. Однако вопреки планам правительства, цены на сахар не только не снизились, но даже стали еще выше.

Так, в начале января 2022 килограмм этого продукта стоил 25,78 гривны. А спустя месяц, в начале февраля, средняя цена на сахар выросла до 26,27 гривен за килограмм.

В Украине изменились цены на сахар: продавцы отреагировали на решение правительства

Средние цены на сахар в торговых сетях столицы сейчас такие:

При этом упаковка весом в 3 килограмма подешевела. В январе она стоила в среднем 81,80, а к февралю цена на нее снизилась до 77,90 гривны. То есть, трехкилограммовая упаковка подешевела практически на 4 гривны.

Таким образом, средняя цена одного килограмма сахара из трехкилограммовой упаковки сейчас составляет 25,97 гривны. Поэтому приобрести такую упаковку сейчас получается выгоднее, чем покупать этот продукт по килограмму.

Напомним, в Украине также после введения госрегулирования изменились цены на яйца, мясо и молоко.


Марченко Любов, Тудей

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