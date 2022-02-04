НБУ оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение

Национальный банк Украины оштрафовал коллекторскую компанию "Глобал кредит" за нарушение требований по этическому поведению, определенных в статье 25 закона Украины "О потребительском кредитовании".

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"К ООО "Глобал кредит" Национальный банк за второе установленное нарушение требований по этическому поведению применил меру воздействия в виде наложения штрафа в среднем размере 76 500 гривен", - говорится в сообщении.

Ранее, 21 декабря 2021 года, в отношении "Глобал кредит" уже была применена мера влияния за несоблюдение требований по этическому поведению (требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности).

Напомним, с июля года в Украине действует новый коллекторский закон. Он запрещает осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам компаниям, не входящим в Реестр коллекторов. Этот закон также запрещает коллекторам заниматься терроризацией должников и людей, которых они указали в качестве поручителей при получении кредитов.

НБУ также установил требования к работникам коллекторских фирм и привлеченным ими лицам. Во-первых, работники коллекторских фирм обязаны иметь достаточный уровень знаний законодательства о защите прав потребителей и защите персональных данных. А во-вторых, они не должны обладать судимостью, связанной с насилием, воровством и т.д.

В августе Нацбанк получил заявки на легализацию от 64 коллекторских фирм, а с сентября начал их регистрировать.