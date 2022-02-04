Фонд "Вернись живым" в январе собрал более 6 млн грн для украинской армии

В январе 2022 года благотворительный фонд «Вернись живым» собрал более 6 миллионов гривен пожертвований для украинской армии.

Об этом сообщает команда организации в своем докладе.

"Общая сумма взносов, осуществленных благотворителями Фонда в течение января, составляет 6 миллионов 31 тысячу 223 грн", - отметили в Фонде, добавив, что это просто невероятная цифра, которая в очередной раз подтверждает - мы не боимся врага.

Также в январе команда "Вернись живым" передала украинским военным оборудование на 1 миллион 354 тысячи грн.

Фото: facebook.com/backandalive

Половина этой суммы, свыше 665 тысяч – это компьютеры и другая оргтехника для созданного Командования Сил Территориальной обороны. Фонд обеспечил 28 полноценных рабочих мест всем необходимым, что позволит максимально быстро развернуть терроборону по всей стране.

"Кроме уже переданного в армию, за счет благотворителей в течение месяца приобретено имущества или профинансировано проектов на сумму более 1 миллиона 783 тысяч грн", - добавили в Фонде.

Фото: facebook.com/backandalive

В частности, это закупка и подписка на изготовление 5 мобильных комплексов наблюдения, 3 квадрокоптера с дополнительными элементами питания, 41 планшет и сопутствующие аксессуары комплектов сумок сапера разных модификаций, 8 компьютеров и мониторов, 6 телевизоров и ноутбуков, снайперский прицел, генераторы, аккумуляторы и сетевое оборудование, а также сервер для Командования Сил ТрО.

Фото: facebook.com/backandalive

“Каждая строка этого отчета – ваше достижение, независимо от размера пожертвования. Все вы вместе уже 8 лет подряд с украинскими воинами доказываете оккупанту, что Украина не сдалась и никогда не сдастся”, – добавляет команда Фонда.

Напомним, в 2019 году фонд "Вернись живым" запустил образовательную программу для военных.