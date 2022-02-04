Цена Brent впервые с 2014 года поднялась выше $92 за баррель

Цены на Brent взлетели выше $92 за баррель. В последний раз на таком уровне нефть торговалась в октябре 2014 года. Об этом пишет РБК.

Рекордная цена

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1% — до $92,09 за баррель. Последний раз фьючерсы на нефть поднимались выше отметки $92 за баррель 7 октября 2014 года.

Цена на фьючерсы на нефть WTI со снабжением в марте на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 1%, до $91,2 за баррель.

Причины роста цен

Росту цен способствует геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. В результате этого года фьючерсы на Brent и WTI выросли примерно на 18% и 21% соответственно.

Увеличение поставок нефти на рынок странами ОПЕК+ не смогло помешать нефти продолжить рости седьмую неделю подряд. Министры ОПЕК+ на этой неделе утвердили увеличение добычи в марте на уровне 400 тыс. баррелей в сутки, как было запланировано ранее. ОПЕК+ с августа 2021 постепенно ослабляет ограничения на добычу углеводородов, введенные после обвала спроса в 2020 году. Ежемесячно квоты на добычу сырья увеличиваются на 0,4 млн баррелей в сутки.

Котировки нефти также поддержали новости о сильных заморозках в Техасе, которые могут негативно отразиться на нефтегазовой инфраструктуре региона и привести к перебоям с поставкой сырья.