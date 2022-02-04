Рыночная стоимость Sony сократилась на $25 миллиардов с начала года: не хватает чипов

Рыночная стоимость Sony сократилась на $25,71 млрд с начала года из-за нехватки чипов, в том числе для выпуска флагманской игровой консоли PlayStation 5, сообщает CNBC со ссылкой на данные Refinitiv.

Рыночная стоимость Sony сократилась на $25 миллиардов с начала года: не хватает чипов

Нехватка чипов

С начала года акции компании упали на 13%. О проблеме с нехваткой чипов, из-за которой Sony вынуждена сократить планы продаж флагманской приставки, компания сообщила 2 февраля.

Sony снизила годовой целевой показатель с 14,8 млн единиц до 11,5 млн единиц. Выручка игрового подразделения Sony сократилась на 8%, до 813,3 млрд японских иен ($7,08 млрд).

«При этом проблем со спросом нет, он значительно превышает предложение», — отметил генеральный директор токийской консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото.

Конкуренция с Microsoft

Как отмечает издание, давление на акции Sony также оказывала конкуренция с Microsoft, которая в январе объявила о планах приобрести разработчика игр Activision более $68 млрд для укрепления своего игрового подразделения Xbox.

Через несколько дней Sony объявила о договоренности купить Bungie — разработчика игр Halo и Destiny — за $3,6 млрд.

«Несмотря на соглашение Microsoft, PlayStation 5 от Sony по-прежнему остается лидером рынка, и нет никаких признаков, что это изменится в ближайшее время», — считает Тото.

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