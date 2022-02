Цукерберг потерял $29 миллиардов. Главные события на фондовых рынках за 3 февраля

В четверг рынок упал на фоне плохой отчетности Meta. S&P500 снизился на -2,44%, NASDAQ упал на -3,74%. Сектор Communication Services упал на -6,83%. Consumer Staples подрос на +0,01%.

Какие акции упали

Сильнее всех падали технологические компании. Meta упала на 26%, что стало крупнейшим однодневным падением рыночной стоимости американской компании. Состояние Цукерберга «похудело» на $29 млрд.

Однодневное снижение состояния Цукерберга является одним из крупнейших за всю историю и произошло после однодневного убытка основателя Tesla Inc Илона Маска в размере $35 миллиардов в ноябре. Маск, самый богатый человек в мире, затем опросил пользователей Twitter , должен ли он продать 10% своей доли в производителе электромобилей. Акции Tesla еще не оправились от распродажи.

После потери 29 миллиардов долларов Цукерберг находится на двенадцатом месте в списке миллиардеров Forbes в реальном времени, уступая индийским бизнес-магнатам Мукешу Амбани и Гаутаму Адани.

Фьючерсы на основные индексы на азиатской сессии отыгрывают вчерашние потери американского рынка.

Рекордные прибыли Amazon.com стабилизируют рынок

Акции Amazon также упали вчера на -7,81%. После закрытия рынка Amazon.com опубликовал свой отчет. Выручка примерно соответствовала ожиданиям: $137,41 млрд. против оценки $137,75 млрд. Чистая прибыль на акцию гораздо лучше ожиданий: $27,75 против оценки $3,71.

Прибыль Amazon выросла благодаря инвестициям в компанию по производству электромобилей Rivian. Amazon.com Inc в четверг заявила, что поднимает стоимость своей годовой подписки US Prime на 17%, чтобы компенсировать более высокие расходы на доставку и заработную плату, которые, как ожидается, сохранятся в этом году. Ежемесячная плата за услуги быстрой доставки и мультимедиа в США увеличивается до $14,99 с $12,99, а годовое членство увеличивается до $139 со $119.

Акции компании сегодня откроются с гэпом +17%. Это равно увеличению состояния Безоса на $20 млрд.

Хороший день для Джеффа в отличие от Марка.

Экономическая статистика

Банк Англии ожидаемо поднял ставку на 0,25% — до 0,5%. Управляющий банком Эндрю Бейли заявил, что дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики будут поэтапными и постепенными, что немного успокоило рынок. Более ястребиным фактором, чем ожидалось, стало то, что 4 члена комитета из 9 проголосовали за увеличение процентной ставки на 0,5% — до 0,75%.

Так же вчера состоялось заседание ЕЦБ . Банк ожидаемо оставил процентную ставку на уровне 0%, несмотря на то, что инфляция достигла рекордных 5,1% при таргете 2%. Такая инфляция последний раз была в 1991 году. Председатель Кристин Лагард заявила, что «инфляция, вероятно, останется высокой дольше, чем ожидалось ранее, но снизится в течение этого года». И добавила, что недавнее повышение цен в основном связано с более высокими затратами на энергию и продукты питания. Лагард отметила, что ЕЦБ хочет предпринять «правильные шаги в нужное время» и полна решимости «не торопиться с решением, если у нас не будет надлежащей и тщательной оценки». Лагард впервые не повторила фразу, что повышение процентных ставок маловероятно, что уже является ястребиным фактором. EURUSD резко укрепился.