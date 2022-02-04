На фоне рекордной инфляции Банк Англии повысил ключевую ставку

Банк Англии из-за инфляционного давления повысил учетную ставку до 0,5%. Об этом сообщает Bloomberg.

Могли повысить и больше

Большинство членов комитета банка поддержали увеличение ставки на 25 б.п. В то же время 4 из 9 членов предлагали более резкое повышение — на 50 б.п., что могло стать рекордом с 1997 года.

Регулятор опасается, что инфляция в стране в этом году ускорится до 7%.

Напомним, что в декабре цены в Британии выросли на 5,4%, что стало рекордом за 30 лет. В то же время целевая инфляция центробанка составляет всего 2%.

Что еще решили в Банке

Кроме того, Банк Англии начнет сокращать свой портфель ценных бумаг, который в последнее десятилетие для стимулирования экономики вырос до 895 млрд фунтов (1,2 трлн долларов).

Также регулятор перестанет реинвестировать выплаты по бондам в рамках политики количественного смягчения.

В то же время, центробанк Европы сохранил ключевые ставки, что положительно повлияло на курс евро.