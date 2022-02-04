Центробанк ЕС сохранил ставки без изменений: евро растет

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг, 3 февраля, оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам сохранена на уровне 0,25%. Об этом сообщает Интерфакс.

Что еще решили в ЕЦБ

ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем периоде, причем выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года.

ЕЦБ будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы как минимум до конца 2024 года.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже, пока инфляция не достигнет 2%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1422 после оглашения итогов заседания ЕЦБ по сравнению с $1,1306 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро к гривне на межбанке укрепился на 23/24 копейки, в то же время доллар упал на 5 копеек.

Рекордная инфляция в Европе