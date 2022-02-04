Центробанк ЕС сохранил ставки без изменений: евро растет
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг, 3 февраля, оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам сохранена на уровне 0,25%. Об этом
Что еще решили в ЕЦБ
ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем периоде, причем выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года.
ЕЦБ будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы как минимум до конца 2024 года.
Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже, пока инфляция не достигнет 2%.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1422 после оглашения итогов заседания ЕЦБ по сравнению с $1,1306 на закрытие предыдущей сессии.
Курс евро к гривне на межбанке укрепился на 23/24 копейки, в то же время доллар упал на 5 копеек.
Рекордная инфляция в Европе
Напомним, что накануне заседания ЕЦБ, появилась статистика по инфляции в Европе — рост цен в январе побил новый рекорд с 1997 года — 5,1%, несмотря на ожидания резкого замедления до 4,4%.