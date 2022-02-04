ПУМБ получил разрешение на покупку Идея Банка

Антимонопольный комитет разрешил банку Рината Ахметова ПУМБ приобрести «дочку» польского Идея Банка. Об этом сообщает Интерфакс.

Как вычисляют цену

Цена продажи будет эквивалентна в евро общих чистых активов банка по итогам 2021 финансового года, умноженным на коэффициент 1,072 плюс чистая прибыль банка в период с 1 января 2022 года, но не более 45 млн грн и за вычетом общей суммы дивидендов, выплаченных банком за 2021 год год до даты закрытия сделки.

Getin Holding на момент передачи акций получит определенную цену продажи за вычетом 95 млн грн, которые удерживаются покупателем для обеспечения его потенциальных требований, связанных с качеством кредитного портфеля банка, а затем выплачиваются продавцу двумя частями после первой и второй годовщины заключения сделки.

Цена может быть пересмотрена относительно генерируемой прибыли и выплаченных дивидендов.

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