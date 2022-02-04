МВФ поддержит страны, которые могут пострадать в случае отключения РоSSии от SWIFT

МВФ готов поддержать страны, которые могут пострадать в случае возможного отключения РоSSии от системы финансовых транзакций SWIFT. Речь идет о возможных санкциях в случае обострения роSSийско-украинского конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

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Заявление МВФ

Как заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, жесткие санкции против РоSSии на случай вторжения в Украину неизбежно коснутся функционирования финансовой системы, особенно если Москву отключат от SWIFT.

«Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около $700 млрд», — отметила она.

В то же время, она надеется на дипломатическое разрешение конфликта.

Предыстория

Напомним, Европейский центральный банк попросил у банков план действий на случай санкций против РоSSии, в частности отключение от системы Swift.

Ранее Минфин писал, что Белый дом обнародовал отдельные детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения РоSSии в Украину.

В Совете национальной безопасности США (NSC) заявили, что рассматривают отключение РоSSии от системы международных платежей SWIFT.