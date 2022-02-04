МВФ поддержит страны, которые могут пострадать в случае отключения РоSSии от SWIFT
МВФ готов поддержать страны, которые могут пострадать в случае возможного отключения РоSSии от системы финансовых транзакций SWIFT. Речь идет о возможных санкциях в случае обострения роSSийско-украинского конфликта. Об этом сообщает
Заявление МВФ
Как заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, жесткие санкции против РоSSии на случай вторжения в Украину неизбежно коснутся функционирования финансовой системы, особенно если Москву отключат от SWIFT.
«Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около $700 млрд», — отметила она.
В то же время, она надеется на дипломатическое разрешение конфликта.
Предыстория
Напомним, Европейский центральный банк попросил у банков план действий на случай санкций против РоSSии, в частности отключение от системы Swift.
Ранее Минфин писал, что Белый дом обнародовал отдельные детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения РоSSии в Украину.
В Совете национальной безопасности США (NSC) заявили, что рассматривают отключение РоSSии от системы международных платежей SWIFT.
В декабре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры Киева разрабатывают ряд санкций против РоSSии на случай новой агрессии против Украины, в частности «ядерный вариант» — отключение от платежной системы SWIFT.