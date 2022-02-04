Инфляция в Турции в январе достигла почти 50% в годовом измерении

Экономическая ситуация в Турции продолжает быть нестабильной, за январь инфляция в этой стране ускорилась почти до 50% в годовом исчислении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные центробанка.

Индекс потребительских цен в Турции в январе вырос до максимума с 2002 года — на 48,7% в годовом измерении, цены в стране растут 8 месяцев подряд, однако власть не спешит менять свою мягкую монетарную политику.

Причины инфляции

Инфляцию обусловили сверхвысокие цены на энергоносители и продовольствие. Цены на энергетику выросли на 76% в январе, в том числе на электричество — сразу на 130%.

Ситуацию усугубляет и действия властей, пишет издание, ведь политика «дешевых» денег, поддерживаемая президентом Турции Реджепом Эрдоганом, негативно влияет на экономику и обуславливает рост инфляции.

Политика Эрдогана

Только за 2020 год Эрдоган трижды менял главу центробанка страны, а с сентября в стране снижали учетную ставку на 5 процентных пунктов. Это повлекло за собой мощное ослабление турецкой лиры — за пять месяцев она «упала» на 63% к доллару, что лишь ускорило инфляцию.

Действующий руководитель центробанка поддерживает Эрдогана и хочет восстановить экономику низкой учетной ставкой. Президент надеется на экспорт, дешевые кредиты для бизнеса и поддержку рабочих мест.

В январе центробанк остановил цикл ослабления ставки и оставил ее неизменной, однако Эрдоган подтвердил неизменность курса своей политики.

На торгах после обнародования данных о статистике лира ослабла на 0,95% и котируется на уровне 13,59 доллара.

За год инфляция в Турции выросла до 36% на фоне требований президента страны придерживаться политики низкой учетной ставки.