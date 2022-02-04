Администрация ВДНХ прокомментировала демонтаж павильона, где проводили "Кураж"

Демонтаж стен и перекрытий производится для возможности дальнейшей эксплуатации этого павильона ВДНХ и размещения в нем образовательного проекта.

Администрация ВДНХ прокомментировала демонтаж павильона, где проводили
Фото: Alyona Gudkova / Facebook

Администрация ВДНХ прокомментировала ситуацию со снесением павильона №19, где проводился благотворительный городской фестиваль "Кураж".

В заявлении, размещенном на Facebook-странице комплекса отмечается, что на территории ВДНХ продолжаются работы по обустройству образовательного кластера, который предусмотрен и утвержден Концепцией развития Экспоцентра еще в 2017 году.

Образовательный проект "Президентский университет", который будет размещаться в указанном павильоне, является частью кластера.

"Павильон №19 был построен на ВДНХ в 1975 году как павильон товаров народного потребления - то есть для нерегулярной демонстрации продукции передовых промышленных и хозяйственных предприятий. К сожалению, оригинальная конструкция и коммуникации здания не предусматривают возможности стационарного расположения в нем учебных аудиторий, научных лабораторий, библиотеки и надлежащего размещения студентов, ведь павильон был создан в других целях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для возможности дальнейшей эксплуатации этого павильона ВДНХ и размещения в нем образовательного проекта проводится подготовка к реконструкции здания - в частности демонтаж стен и перекрытий.

"Именно благодаря дальнейшей реконструкции и современным конструктивным элементам в дальнейшем павильон №19 получит новую функцию - здесь будут учить физиков, астрономов, математиков и остальных профессионалов, которые впоследствии смогут влиять на будущее всей страны, ведь и главная цель обновленного Экспоцентра - быть примером" , – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве на ВДНХ начали разрушать павильон №19, где проводился благотворительный городской фестиваль "Кураж". На этом месте должно появиться одно из зданий Президентского университета.

Учредительница "Куража" Алена Гудкова сообщила, что, когда команду проекта попросили освободить павильон ради строительства вуза, ей обещали сохранить здание.

"Кураж", известный ранее как "Кураж Базар" – городское событие, созданное в 2014 году Аленой Гудковой. Мероприятие проходило раз в месяц в выходные с вечеринками, благотворительными маркетами, выставками, лекциями, мастер-классами, перформансами и развлечениями.

В сентябре 2021 года Гудкова объявила, что "Кураж" уходит на бессрочные каникулы. Одной из причин стало то, что 19-й павильон попал в кластер, где будет проходить строительство Президентского университета.

31 мая прошлого года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину начать подготовку проекта создания "Президентского университета будущего". Его строительство на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд. гривень. Этот университет, в частности, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

Завершить строительство объектов университета планируется в октябре 2025 года.

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