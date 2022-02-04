Акции владельца Facebook упали на 22% на фоне падения прибыли

Акции материнской компании Facebook — Meta Platforms — обвалились в моменте на 24,46%, до $244 за бумагу, в ходе расширенных торгов на бирже NASDAQ. Об этом пишет РБК.

Фото: epravda.com.ua

Торги на бирже

По состоянию на 03:59 котировки скорректировались до $249,05 за бумагу, что на 22% ниже уровня закрытия в среду, 2 февраля. Капитализация компании может сократиться на $175 млрд, если до основной сессии инвесторы не выкупят провал.

Бумаги Meta Platforms столкнулись с распродажей после разочаровывающего отчета компании за четвертый квартал — первого после ребрендинга компании и переориентации на метавселенную.

Чистая прибыль упала на 8%, до $10,28 млрд.

Прибыль на акцию упала на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно опросу Refinitiv.

Выручка оказалась выше ожиданий, увеличившись на 20%, до $33,67 млрд. Аналитики прогнозировали $33,4 млрд.

Компания впервые раскрыла отдельно финансовые результаты подразделения Reality Labs, которое инвестирует в метавселенную и виртуальную реальность, сообщив об операционных убытках в размере $3,3 млрд.

Инвесторов также обеспокоил неутешительный прогноз технологического гиганта: ожидается, что выручка в первом квартале составит от $27 до $29 млрд, в то время как аналитики ожидали, что эта цифра достигнет $30,15 млрд, сообщает CNBC. Рост составит от 3% до 11%, что может стать самым медленным квартальным ростом в истории компании.

Глава компании Марк Цукерберг сказал, что компания вкладывает значительные средства в платформу коротких видео Reels и сосредоточена на привлечении молодых пользователей, хотя этот сегмент «монетизируется по более низким ставкам», сообщает Wall Street Journal.

Удар по акциям

Обвал котировок Meta Platforms ударил по акциям других социальных сетей, сообщает CNBC. Акции Snap упали более чем на 18% в ходе торгов на постмаркете.