Минфин опубликовал рейтинг первичных дилеров ОВГЗ: на первом месте Приватбанк

Министерство финансов опубликовало рейтинг первичных дилеров на рынке ОВГЗ (гособлигации) в 2021 году. На первом месте — Приватбанк.

Минфин опубликовал рейтинг первичных дилеров ОВГЗ: на первом месте Приватбанк

Рейтинг первичных дилеров за 2021 год по объемам приобретения ОВГЗ:

  1. Приватбанк

  2. ОТП Банк

  3. Ощадбанк

  4. Укргазбанк

  5. Укрэксимбанк

  6. Райффайзен Банк

  7. ПУМБ

  8. Ситибанк

  9. Кредобанк

  10. Альфа Банк

  11. Пивденный

Первичный и вторичный рынок ОВГЗ

В Украине нельзя приобрести ОВГЗ на первичном рынке без участия посредников — аккредитованных банков или сертифицированных брокеров.

Первоначальные дилеры продают инвесторам гособлигации и работают в основном с крупными суммами. Компании-брокеры принимают заявки на облигации от одного лота. Соответственно, инвестор может вложить от 1000 грн.

Также существует вторичный рынок ОВГЗ, где инвестор может приобрести гособлигации в розницу.

Кто может быть первичным дилером ОВГЗ

Это финучреждения, имеющие лицензию на профессиональную деятельность на фондовом рынке (деятельности по торговле ценными бумагами), а также уплаченный уставный капитал — не менее 10 млн евро.

Кроме того, законодательство устанавливает, что первичный дилер ОВГЗ должен иметь практический опыт работы на рынке облигаций — общий объем торговли облигациями составляет не менее 1 млрд гривен.

Напомним, что на последних аукционах ОВГЗ, 1 февраля, Минфин не смог продать «длинные» ОВГЗ и привлек в бюджет только 213 млн грн. Аналогичная ситуация была и на предыдущих аукционах 25 января.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Высокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг УкраиныВысокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг Украины
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Илон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнулиИлон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнули
Блок рекламы


Похожие новости
Apple снова первый. Рейтинг самых дорогих брендов в миреApple снова первый. Рейтинг самых дорогих брендов в мире
Суд наложил арест на 200-летнюю усадьбу в Киеве, на месте которой планируется построить ТРЦСуд наложил арест на 200-летнюю усадьбу в Киеве, на месте которой планируется построить ТРЦ
ПриватБанк снизил тариф на эквайринг после претензий АМКУПриватБанк снизил тариф на эквайринг после претензий АМКУ
Ощадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитамОщадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитам
За прошлый год Приватбанк и Ощадбанк закрыли 455 отделенийЗа прошлый год Приватбанк и Ощадбанк закрыли 455 отделений
Украина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествийУкраина заняла 55 место в рейтинге лучших стран для работы и путешествий
Бизнес получил более 6 миллиардов кредитов под госгарантии — МинфинБизнес получил более 6 миллиардов кредитов под госгарантии — Минфин
Украинцы смогут получить "тысячу Зеленского" наличными в ПриватБанке и ОщадбанкеУкраинцы смогут получить "тысячу Зеленского" наличными в ПриватБанке и Ощадбанке
Минфин привлек в бюджет 20,5 миллиарда от продажи ОВГЗМинфин привлек в бюджет 20,5 миллиарда от продажи ОВГЗ
На аукционе ОВГЗ 21 декабря планируют разместить облигации в гривнах и валютеНа аукционе ОВГЗ 21 декабря планируют разместить облигации в гривнах и валюте
Последние новости
Подгружаем последние новости