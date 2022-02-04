Минфин опубликовал рейтинг первичных дилеров ОВГЗ: на первом месте Приватбанк

Министерство финансов опубликовало рейтинг первичных дилеров на рынке ОВГЗ (гособлигации) в 2021 году. На первом месте — Приватбанк.

Рейтинг первичных дилеров за 2021 год по объемам приобретения ОВГЗ:

Приватбанк ОТП Банк Ощадбанк Укргазбанк Укрэксимбанк Райффайзен Банк ПУМБ Ситибанк Кредобанк Альфа Банк Пивденный

Первичный и вторичный рынок ОВГЗ

В Украине нельзя приобрести ОВГЗ на первичном рынке без участия посредников — аккредитованных банков или сертифицированных брокеров.

Первоначальные дилеры продают инвесторам гособлигации и работают в основном с крупными суммами. Компании-брокеры принимают заявки на облигации от одного лота. Соответственно, инвестор может вложить от 1000 грн.

Также существует вторичный рынок ОВГЗ, где инвестор может приобрести гособлигации в розницу.

Кто может быть первичным дилером ОВГЗ

Это финучреждения, имеющие лицензию на профессиональную деятельность на фондовом рынке (деятельности по торговле ценными бумагами), а также уплаченный уставный капитал — не менее 10 млн евро.

Кроме того, законодательство устанавливает, что первичный дилер ОВГЗ должен иметь практический опыт работы на рынке облигаций — общий объем торговли облигациями составляет не менее 1 млрд гривен.

Напомним, что на последних аукционах ОВГЗ, 1 февраля, Минфин не смог продать «длинные» ОВГЗ и привлек в бюджет только 213 млн грн. Аналогичная ситуация была и на предыдущих аукционах 25 января.