Минфин опубликовал рейтинг первичных дилеров ОВГЗ: на первом месте Приватбанк
Министерство финансов опубликовало рейтинг первичных дилеров на рынке ОВГЗ (гособлигации) в 2021 году. На первом месте — Приватбанк.
Рейтинг первичных дилеров за 2021 год по объемам приобретения ОВГЗ:
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Приватбанк
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ОТП Банк
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Ощадбанк
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Укргазбанк
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Укрэксимбанк
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Райффайзен Банк
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ПУМБ
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Ситибанк
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Кредобанк
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Альфа Банк
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Пивденный
Первичный и вторичный рынок ОВГЗ
В Украине нельзя приобрести ОВГЗ на первичном рынке без участия посредников — аккредитованных банков или сертифицированных брокеров.
Первоначальные дилеры продают инвесторам гособлигации и работают в основном с крупными суммами. Компании-брокеры принимают заявки на облигации от одного лота. Соответственно, инвестор может вложить от 1000 грн.
Также существует вторичный рынок ОВГЗ, где инвестор может приобрести гособлигации в розницу.
Кто может быть первичным дилером ОВГЗ
Это финучреждения, имеющие лицензию на профессиональную деятельность на фондовом рынке (деятельности по торговле ценными бумагами), а также уплаченный уставный капитал — не менее 10 млн евро.
Кроме того, законодательство устанавливает, что первичный дилер ОВГЗ должен иметь практический опыт работы на рынке облигаций — общий объем торговли облигациями составляет не менее 1 млрд гривен.
Напомним, что на последних аукционах ОВГЗ, 1 февраля, Минфин не смог продать «длинные» ОВГЗ и привлек в бюджет только 213 млн грн. Аналогичная ситуация была и на предыдущих аукционах 25 января.