Индекс Биг Мака. Гривна недооценена на 58%
Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе «Биг Мака». Об этом говорится в данных рейтинга
Стоимость Биг Мака
На сегодняшний день Биг Мак стоит в Украине 69 гривен, в то время как в США — $5,81.
Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/$, а курс покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/$.
Как отмечает издание, наиболее недооцененными валютами мира в январе 2022 года являются:
- роSSийский рубль — на 70%,
- турецкая лира — на 69,9%,
- индонезийская рупия — на 59,3%,
- малазийский рингит — на 58,9%,
- румынский лей — 58,1%.
Переоцененными оказались следующие валюты:
- швейцарский франк — на 20,2%
- норвежская крона — на 10%.
Напомним
В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен.
В 2019 году украинская гривна была одной из наиболее недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мак, должен был составлять 10,05 грн/$.
В 2018 году гривна по «индексу Биг Мака» была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.
Что оценивают
В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.
История рейтинга Биг-Мака
Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины так как в ней есть хлеб, мясо и овощи.