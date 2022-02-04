Индекс Биг Мака. Гривна недооценена на 58%

Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе «Биг Мака». Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за январь 2022 года.

Фото: biz.censor.net

Стоимость Биг Мака

На сегодняшний день Биг Мак стоит в Украине 69 гривен, в то время как в США — $5,81.

Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/$, а курс покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/$.

Как отмечает издание, наиболее недооцененными валютами мира в январе 2022 года являются:

роSSийский рубль — на 70%,

турецкая лира — на 69,9%,

индонезийская рупия — на 59,3%,

малазийский рингит — на 58,9%,

румынский лей — 58,1%.

Переоцененными оказались следующие валюты:

швейцарский франк — на 20,2%

норвежская крона — на 10%.

Напомним

В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен.

В 2019 году украинская гривна была одной из наиболее недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мак, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по «индексу Биг Мака» была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США .

История рейтинга Биг-Мака

Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины так как в ней есть хлеб, мясо и овощи.