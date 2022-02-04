Индекс Биг Мака. Гривна недооценена на 58%

Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе «Биг Мака». Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за январь 2022 года.

Индекс Биг Мака. Гривна недооценена на 58%
Фото: biz.censor.net

Стоимость Биг Мака

На сегодняшний день Биг Мак стоит в Украине 69 гривен, в то время как в США — $5,81.

Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/$, а курс покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/$.

Как отмечает издание, наиболее недооцененными валютами мира в январе 2022 года являются:

  • роSSийский рубль — на 70%,
  • турецкая лира — на 69,9%,
  • индонезийская рупия — на 59,3%,
  • малазийский рингит — на 58,9%,
  • румынский лей — 58,1%.

Переоцененными оказались следующие валюты:

  • швейцарский франк — на 20,2%
  • норвежская крона — на 10%.

Напомним

В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен.

В 2019 году украинская гривна была одной из наиболее недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мак, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по «индексу Биг Мака» была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.

История рейтинга Биг-Мака

Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины так как в ней есть хлеб, мясо и овощи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Высокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг УкраиныВысокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг Украины
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Илон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнулиИлон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнули
Блок рекламы


Похожие новости
Гривна стабилизировалась, несмотря на информационную паникуГривна стабилизировалась, несмотря на информационную панику
Индекс S&P500 за месяц упадет на 10%: прогноз Morgan StanleyИндекс S&P500 за месяц упадет на 10%: прогноз Morgan Stanley
На аукционе ОВГЗ 21 декабря планируют разместить облигации в гривнах и валютеНа аукционе ОВГЗ 21 декабря планируют разместить облигации в гривнах и валюте
Это явно не ставки и не инфляция: эксперт объяснил падение американских фондовых индексовЭто явно не ставки и не инфляция: эксперт объяснил падение американских фондовых индексов
В Украине вырос индекс финансовой грамотности населения — НБУВ Украине вырос индекс финансовой грамотности населения — НБУ
Нацкомиссия по ценным бумагам анонсировала запуск биржевого индекса древесиныНацкомиссия по ценным бумагам анонсировала запуск биржевого индекса древесины
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,7%Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,7%
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых. Фондовые индексы ускорили ростФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых. Фондовые индексы ускорили рост
Европейские фондовые индексы начали неделю с сильного паденияЕвропейские фондовые индексы начали неделю с сильного падения
Монеты номиналом 1 гривна продают по 100 долларовМонеты номиналом 1 гривна продают по 100 долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости