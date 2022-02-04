В прошлом году банки предоставили местным властям кредитов на 9 миллиардов

В 2021 г. 6 банков предоставили областным и городским советам 26 кредитов на общую сумму около 9 млрд грн. Это следует из публикации портала Finbalance со ссылкой на данные Министерства финансов.

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Почти 90% — госбанки

Больше всего ссуд по объему предоставил Ощадбанк — на 3,9 млрд грн. При этом он предоставил всего 5 ссуд, 2 из которых более 1,5 млрд грн.

Больше всего по количеству кредитов выдал Укрэксимбанк — 12 на общую сумму 3,1 млрд грн.

Третья позиция — у Укргазбанка: 6 ссуд на 1,1 млрд грн.

Кроме госбанков, местные власти кредитовали только три частных банка:

Таскомбанк Сергея Тигипко предоставил один кредит на 400 млн грн

Альфа-Банк — 365 млн грн

Банк «Восток» — 150 млн грн.

По чем кредиты для местных

Зачастую такие ссуды выдаются на довольно долгий срок — 5 лет. Процентная ставка по кредиту формируется исходя из учетной ставки НБУ + %. За 2021 г. учетная ставка выросла с 6 до 9%. Самая низкая надбавка по займам составляет 3 п.п., самая высокая — 6 п.п.

Таким образом, диапазон ставок: от 9 до 15% годовых.

В отдельных случаях в качестве базового индикатора использовался рассчитываемый НБУ 12-месячный UIRD (Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц).

Киев после Днепра

География кредитования достаточно широкая. В лидерах — не столица.

Так, в марте Днепровский горсовет привлек четыре 5-летних банковских кредита на общую сумму более 2,8 млрд грн:

— в Ощадбанке — на 1,5 млрд грн (под учетную ставку НБУ + 5%);

— в Укргазбанке — на 560 млн грн (под учетную ставку НБУ + 6%);

— в Таскомбанке — на 400 млн грн (под учетную ставку НБУ + 6,18%);

— в Альфа-Банке — на 365 млн грн (под учетную ставку НБУ + 6%).

В июле Ощадбанк выделил для Киевского горсовета 5-летний кредит на 1,54 млрд грн с плавающей ставкой (учетная ставка НБУ +4,5%).

Еще 800 млн грн столица привлекла из-за размещения муниципальных облигаций.

В декабре Укрэксим и Ощад выкупили 5-летние облигации Киевсовета по 400 млн грн, выпущенные с плавающей ставкой (учетная ставка НБУ + маржа от 1,0% до 5,0%).