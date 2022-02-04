В прошлом году банки предоставили местным властям кредитов на 9 миллиардов
В 2021 г. 6 банков предоставили областным и городским советам 26 кредитов на общую сумму около 9 млрд грн. Это следует из публикации портала Finbalance со ссылкой на данные Министерства финансов.
Почти 90% — госбанки
Больше всего ссуд по объему предоставил Ощадбанк — на 3,9 млрд грн. При этом он предоставил всего 5 ссуд, 2 из которых более 1,5 млрд грн.
Больше всего по количеству кредитов выдал Укрэксимбанк — 12 на общую сумму 3,1 млрд грн.
Третья позиция — у Укргазбанка: 6 ссуд на 1,1 млрд грн.
Кроме госбанков, местные власти кредитовали только три частных банка:
- Таскомбанк Сергея Тигипко предоставил один кредит на 400 млн грн
- Альфа-Банк — 365 млн грн
- Банк «Восток» — 150 млн грн.
По чем кредиты для местных
Зачастую такие ссуды выдаются на довольно долгий срок — 5 лет. Процентная ставка по кредиту формируется исходя из учетной ставки НБУ + %. За 2021 г. учетная ставка выросла с 6 до 9%. Самая низкая надбавка по займам составляет 3 п.п., самая высокая — 6 п.п.
Таким образом, диапазон ставок: от 9 до 15% годовых.
В отдельных случаях в качестве базового индикатора использовался рассчитываемый НБУ 12-месячный UIRD (Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц).
Киев после Днепра
География кредитования достаточно широкая. В лидерах — не столица.
Так, в марте Днепровский горсовет привлек четыре 5-летних банковских кредита на общую сумму более 2,8 млрд грн:
— в Ощадбанке — на 1,5 млрд грн (под учетную ставку НБУ + 5%);
— в Укргазбанке — на 560 млн грн (под учетную ставку НБУ + 6%);
— в Таскомбанке — на 400 млн грн (под учетную ставку НБУ + 6,18%);
— в Альфа-Банке — на 365 млн грн (под учетную ставку НБУ + 6%).
В июле Ощадбанк выделил для Киевского горсовета 5-летний кредит на 1,54 млрд грн с плавающей ставкой (учетная ставка НБУ +4,5%).
Еще 800 млн грн столица привлекла из-за размещения муниципальных облигаций.
В декабре Укрэксим и Ощад выкупили 5-летние облигации Киевсовета по 400 млн грн, выпущенные с плавающей ставкой (учетная ставка НБУ + маржа от 1,0% до 5,0%).