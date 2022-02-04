В прошлом году банки предоставили местным властям кредитов на 9 миллиардов

В 2021 г. 6 банков предоставили областным и городским советам 26 кредитов на общую сумму около 9 млрд грн. Это следует из публикации портала Finbalance со ссылкой на данные Министерства финансов.

В прошлом году банки предоставили местным властям кредитов на 9 миллиардов
Фото: flickr.com

Почти 90% — госбанки

Больше всего ссуд по объему предоставил Ощадбанк — на 3,9 млрд грн. При этом он предоставил всего 5 ссуд, 2 из которых более 1,5 млрд грн.

Больше всего по количеству кредитов выдал Укрэксимбанк — 12 на общую сумму 3,1 млрд грн.

Третья позиция — у Укргазбанка: 6 ссуд на 1,1 млрд грн.

Кроме госбанков, местные власти кредитовали только три частных банка:

  • Таскомбанк Сергея Тигипко предоставил один кредит на 400 млн грн
  • Альфа-Банк — 365 млн грн
  • Банк «Восток» — 150 млн грн.

По чем кредиты для местных

Зачастую такие ссуды выдаются на довольно долгий срок — 5 лет. Процентная ставка по кредиту формируется исходя из учетной ставки НБУ + %. За 2021 г. учетная ставка выросла с 6 до 9%. Самая низкая надбавка по займам составляет 3 п.п., самая высокая — 6 п.п.

Таким образом, диапазон ставок: от 9 до 15% годовых.

В отдельных случаях в качестве базового индикатора использовался рассчитываемый НБУ 12-месячный UIRD (Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц).

Киев после Днепра

География кредитования достаточно широкая. В лидерах — не столица.

Так, в марте Днепровский горсовет привлек четыре 5-летних банковских кредита на общую сумму более 2,8 млрд грн:

— в Ощадбанке — на 1,5 млрд грн (под учетную ставку НБУ + 5%);

— в Укргазбанке — на 560 млн грн (под учетную ставку НБУ + 6%);

— в Таскомбанке — на 400 млн грн (под учетную ставку НБУ + 6,18%);

— в Альфа-Банке — на 365 млн грн (под учетную ставку НБУ + 6%).

В июле Ощадбанк выделил для Киевского горсовета 5-летний кредит на 1,54 млрд грн с плавающей ставкой (учетная ставка НБУ +4,5%).

Еще 800 млн грн столица привлекла из-за размещения муниципальных облигаций.

В декабре Укрэксим и Ощад выкупили 5-летние облигации Киевсовета по 400 млн грн, выпущенные с плавающей ставкой (учетная ставка НБУ + маржа от 1,0% до 5,0%).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Высокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг УкраиныВысокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг Украины
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Илон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнулиИлон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнули
Блок рекламы


Похожие новости
В 2021 году заробитчане перевели в Украину рекордные $15 млрд, – НБУВ 2021 году заробитчане перевели в Украину рекордные $15 млрд, – НБУ
В 2021 году денежные переводы в Украину выросли до $15 миллиардовВ 2021 году денежные переводы в Украину выросли до $15 миллиардов
Silvergate Capital хочет завершить разработку Diem уже в этом годуSilvergate Capital хочет завершить разработку Diem уже в этом году
В Украине в 2021 году появилось почти 34 тысячи новых компанийВ Украине в 2021 году появилось почти 34 тысячи новых компаний
ВВП Украины впервые в истории достиг $200 миллиардовВВП Украины впервые в истории достиг $200 миллиардов
РоSSийские банки за январь потеряли 200 млрд рублей из-за обвала на фоне геополитического напряженияРоSSийские банки за январь потеряли 200 млрд рублей из-за обвала на фоне геополитического напряжения
Илон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнулиИлон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнули
ВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 годаВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 года
Рекордная прибыль: Банки в 2021 году заработали 77,5 миллиардаРекордная прибыль: Банки в 2021 году заработали 77,5 миллиарда
Инвестиции в «зеленую» энергетику за прошлый год составили $755 миллиардовИнвестиции в «зеленую» энергетику за прошлый год составили $755 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости