Провал PayPal и расследования против Tesla. Что происходило на фондовом рынке 2 февраля

В целом в среду рынок торговался нейтрально. S&P500 вырос на +0,34%, NASDAQ +0, 5%, Russell 2000 упал на -0,99%.

Фото:liga.net

Торги на бирже

Лучшим сектором был Communication Services, который вырос на +3,09%. Худшим стал Consumer Discretionary упав на -0,53%.

Фьючерсы на Dow Jones сегодня снижаются на 0,1%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,05%. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 2,25%. Акции FB оказывают давление на фьючерсы Nasdaq и многие другие технологические компании теряют позиции. Это сигнализирует о том, что фондовый рынок откроется падением — в «красной» зоне.

Неудачники среды. PayPal упал на 25%

Главным неудачником среды стал PayPal. После отчета акции упали на -24,59%. Американская платежная система разочаровала инвесторов после слабых прогнозов по прибыли. Она предупредила о замедлении роста прибыли из-за перехода онлайн-аукциона eBay на собственную платежную систему. Акции открылись с гэпом.

Операционное соглашение PayPal с eBay закончилось, и переход онлайн-рынка на собственную платежную платформу влияет на объемы транзакций. В пресс-релизе компания сообщила, что выручка и прибыль платежной системы в первом квартале будут значительно ниже ожиданий.

«Это приведет к снижению дохода примерно на $600 млн в первой половине нынешнего года», заявил главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман на телеконференции.

Общий доход платежной системы за четвертый квартал 2021 года вырос на 13%, до $6,9 млрд по сравнению с предыдущим значением $6,1 млрд. Это самый низкий показатель прироста за два года. Прибыль на акцию составила $1,11 по сравнению с $1,08 годом ранее. Оба показателя оказались на уровне ожиданий рынка. Общий объем платежей за последние три месяца вырос на 23%, до $339,5 млрд.

Meta Platforms в четверг на открытии упадет с гэпом более 20%

Вчера после закрытия рынка отчиталась Meta Platforms: выручка составила $33,67 млрд. при ожидании в $33,34. Чистая прибыль EPS оказалась хуже ожиданий — $3,64 при прогнозе $3,85. Очень негативным было сообщение о том, что Facebook впервые теряет ежедневных пользователей.

Meta заявила, что столкнулась с изменениями конфиденциальности Apple Inc в своей операционной системе, из-за которых брендам стало сложнее ориентироваться и измерять свою рекламу в Facebook и Instagram. Он также упомянул макроэкономические проблемы, такие как сбои в цепочке поставок и усиление конкуренции за пользователей со стороны конкурентов, таких как ТикТок.

Расследования против Tesla

Также стоит отметить снижение котировок Tesla на -2,75%. Регулятор безопасности движения США заявил в среду, что рассматривает жалобы потребителей на то, что автомобили Tesla излишне активируют тормоза, полученные в ходе последней проверки безопасности автомобилей Tesla со стороны регулирующих органов.

В мае исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что удаление радарного датчика из его частично автоматизированной системы вождения решит так называемую проблему «фантомного торможения», на которую давно жаловались некоторые водители Tesla. Газета Washington Post написала в среду, что сообщения владельцев о фантомном торможении в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) за последние три месяца увеличились до 107 жалоб по сравнению с 34 за предыдущие 22 месяца.

Также Tesla отзывает почти 54?000 автомобилей в США из-за функции программного обеспечения Full Self-Driving компании, которая позволяет автомобилям проезжать через знаки остановки на перекрестках, не останавливаясь полностью.

Google растет

Главный рост среды был связан с Google на +7,52%. Хороший отчет и сплит акций в соотношении 20 к 1, поспособствовали этому. Это повышает спрос на акции, т.к. их может приобрести широкий круг инвесторов. После сплита 1 акция Google будет стоить $148 по курсу на сегодняшний день.

Отчетность

Сегодня отчитывается Amazon.com. Инвесторы ожидают выручку в размере $137,75 млрд. и чистую прибыль в размере $3,71 на акцию.

Exxon Mobil объявила о выкупе акций на 10 миллиардов долларов.

AMC Entertainment выросли. Компания, которая стала любимицей индивидуальных трейдеров, заявила, что ожидает выручку в размере около 1,172 миллиарда долларов в четвертом квартале.

AT&T заявила, что сократит выплату дивидендов примерно вдвое и продаст свое подразделение WarnerMedia посредством выделения, которое даст акционерам 0,24 акции за каждую принадлежащую им акцию AT&T.

Несмотря на извинения генерального директора Spotify, акции снижались на -5,75%, т.к. все больше авторов-музыкантов присоединяются к бойкоту площадки.

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