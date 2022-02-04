Семейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканом

Семейное декларирование, которое хотят ввести в Украине, может оказаться не благом, как обещает власть, а финансовым капканом для многих семей. Оно может привести к увеличению налогов и сокращению или вообще отмене субсидий.

Такое мнение высказывают многие аналитики, успевшие ознакомиться с законопроектом № 6539 "О домохозяйствах (домоэкономике)" авторства нардепа Галины Третьяковой. В частности, о подводных камнях нового законопроекта высказался аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Напомним, власть предлагает ввести семейное декларирование, в котором бы украинцы, которые живут вместе и ведут совместное хозяйство отчитывались обо всех своих доходах. Причем эти люди не обязательно должны быть прописаны по одному адресу - достаточно лишь фактического совместного проживания.

Предлагаемый законопроект якобы должен помочь семьям с детьми получать налоговые льготы и вообще снизить налоговую нагрузку на семейный бюджет. Однако Родлер считает, что такое возможно лишь в идеале. А на самом деле, власть хочет загнать украинцев в новый налоговый капкан. И самое главное – лишить возможных субсидий на оплату ЖКХ и других социальных выплат. Ведь не секрет, что многие члены семей выписались из своих квартир ради того, чтобы иметь возможность получать субсидию.

"Получается, что речь идет скорее об урезании выплат, а не о заботе о гражданах путем создания особой формы для ведения бизнеса", - заметил аналитик.

Напомним, украинцам рассказали, какие дома не нужно декларировать в ходе налоговой амнистии.