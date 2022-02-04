Семейное декларирование может стать для украинцев финансовым капканом

Семейное декларирование, которое хотят ввести в Украине, может оказаться не благом, как обещает власть, а финансовым капканом для многих семей. Оно может привести к увеличению налогов и сокращению или вообще отмене субсидий.

Семейное декларирование: государство готовит для украинцев “финансовый капкан“

Такое мнение высказывают многие аналитики, успевшие ознакомиться с законопроектом № 6539 "О домохозяйствах (домоэкономике)" авторства нардепа Галины Третьяковой. В частности, о подводных камнях нового законопроекта высказался аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Напомним, власть предлагает ввести семейное декларирование, в котором бы украинцы, которые живут вместе и ведут совместное хозяйство отчитывались обо всех своих доходах. Причем эти люди не обязательно должны быть прописаны по одному адресу - достаточно лишь фактического совместного проживания.

Семейное декларирование: государство готовит для украинцев “финансовый капкан“

Предлагаемый законопроект якобы должен помочь семьям с детьми получать налоговые льготы и вообще снизить налоговую нагрузку на семейный бюджет. Однако Родлер считает, что такое возможно лишь в идеале. А на самом деле, власть хочет загнать украинцев в новый налоговый капкан. И самое главное – лишить возможных субсидий на оплату ЖКХ и других социальных выплат. Ведь не секрет, что многие члены семей выписались из своих квартир ради того, чтобы иметь возможность получать субсидию.

"Получается, что речь идет скорее об урезании выплат, а не о заботе о гражданах путем создания особой формы для ведения бизнеса", - заметил аналитик.

Напомним, украинцам рассказали, какие дома не нужно декларировать в ходе налоговой амнистии.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Высокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг УкраиныВысокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг Украины
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Илон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнулиИлон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнули
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцев старше 60 лет массово будут лишать пенсий: на сколько увеличатся требования по стажуУкраинцев старше 60 лет массово будут лишать пенсий: на сколько увеличатся требования по стажу
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Цукербергу так и не разрешили создать собственную криптовалюту: проект Diem может закрытьсяЦукербергу так и не разрешили создать собственную криптовалюту: проект Diem может закрыться
Нацбанк может повысить учетную ставку до 11% годовых уже в марте — РожковаНацбанк может повысить учетную ставку до 11% годовых уже в марте — Рожкова
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
ФРС не сможет выпустить цифровой доллар еще несколько лет — глава Silvergate CapitalФРС не сможет выпустить цифровой доллар еще несколько лет — глава Silvergate Capital
"Дия" не станет платной для украинцев из-за BankID: в Минцифры дали разъяснение"Дия" не станет платной для украинцев из-за BankID: в Минцифры дали разъяснение
Налог на землю вынудил украинцев активнее продавать свои огородыНалог на землю вынудил украинцев активнее продавать свои огороды
Зарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в ЕвропеЗарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в Европе
Украинцев заставят уплатить налоги за неофициальные доходы: с января начнутся проверки банковских картУкраинцев заставят уплатить налоги за неофициальные доходы: с января начнутся проверки банковских карт
Последние новости
Подгружаем последние новости