Заробитчане должны уплатить налоги в госбюджет Украины: как рассчитать размер взноса

Государственная налоговая служба напомнила украинцам, работающим за границей, что он обязаны уплатить налоги из денег, полученных ими за границей. Налоги платятся как в случае официального трудоустройства граждан за границей, так и в случае неофициального.

Заробитчане должны уплатить налоги в госбюджет Украины - ГНС

При этом в ГНС рассказали, как рассчитать сумму, которую нужно уплатить в качестве налога.

Полная величина налога, который должны платить заробитчане, составляет 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Таким образом, они обязаны уплатить 19,5% от суммы, которую они заработали за границей.

Заробитчане должны уплатить налоги в госбюджет Украины - ГНС

Чтобы уплатить этот налог, нужно по месту своего проживания заполнить декларацию, в которую внести сумму заработка и сумму налога. При этом, если заробитчанин работал в стране, у которой с Украиной имеется специальное соглашение об уплате налогов, то в Украине полную сумму налога ему платить не нужно. Вместо этого нужно будет уплатить лишь разницу между суммами налогов в Украине и той стране.

Например, если заробитчанин уплатил в стране, где он работал, 10% налога, то в Украине ему осталось доплатить лишь 9,5%. А вот если он трудился за границей неофициально, то придется уплатить все 19,5% от заработка.

При этом время, отработанное за границей, может быть учтено заробитчанину в страховой стаж. Но лишь при одном условии: если он трудился там официально и с его зарплаты высчитывали не только налоги, но и пенсионный взнос.

Напомним, примерно пятая часть украинок, которые трудятся в Польше, не намерены возвращаться домой, а хотят остаться там насовсем.


Марченко Любов, Тудей

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