Акции Amazon взлетели на 14% на новости о росте прибыли

Акции Amazon взлетели на новостях о росте доходов. Об этом сообщает РБК.

Рост акций

Акции Amazon взлетели на 14,19% до $3172 во время расширенных торгов на бирже NASDAQ. На максимуме котировки выросли на 18,79% до $3300 за акцию. Если на момент открытия основных торгов акции не потеряют рост, это будет самое большое однодневное ралли для компании с 2012 года.

Драйвером роста котировок на постмаркете стал отчет о значительном росте прибыли за четвертый квартал благодаря доходам от инвестиций в компанию по производству электромобилей Rivian Automotive.

Показатели компании

За три месяца выручка увеличилась на 9,4% и составила $137,4 млрд по сравнению со $125,6 млрд в четвертом квартале 2020 года. Это первый период однозначного роста Amazon с 2017 года.

Аналитики ожидали, что показатель составит $137,6 млрд, согласно опросу Refinitiv. Операционная прибыль снизилась до $3,5 млрд по сравнению с $6,9 млрд за аналогичный период 2020 года.

Чистая прибыль выросла в годовом выражении на 95,69% до $14,3 млрд в четвертом квартале. Показатель включает прибыль в размере $11,8 млрд от инвестиций в обыкновенные акции компании Rivian Automotive, завершившей IPO в ноябре. Разбавленная прибыль на акцию выросла с $14,09 в четвертом квартале 2020 года до $27,75 в 2021 году.

Прогноз доходов

Компания представила прогноз на первый квартал 2022 года, согласно которому выручка вырастет на 3?8% в годовом выражении и окажется в диапазоне от $112 млрд до $117 млрд, что ниже средней оценки аналитиков в $120 млрд, по данным Refinitiv. Ожидаемая операционная прибыль будет составлять от $3 млрд до $6 млрд по сравнению с $8,9 млрд в первом квартале 2021 года.