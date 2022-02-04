Grayscale Investments запускает ETF, ориентированный на цифровую экономику

Компания Grayscale Investments LLC, управляющая крупнейшим в мире биткоин-трастом Grayscale Bitcoin Trust, запустила свой первый ETF. Он отслеживает компании, которые «активно строят и продвигают цифровую экономику», пишет Bloomberg.

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Future of Finance ETF начал торговаться 2 февраля под тикером GFOF. По словам директора компании по направлению ETF Дэвида ЛаВалля, новый фонд отслеживает компании, которые «активно строят и продвигают цифровую экономику», в частности Silvergate Capital, Coinbase Global и PayPal. Фонд будет управляться пассивно и брать комиссию в 0,7%.

«Эмитент ETF мирового класса»

В октябре Grayscale Investments подал заявку на превращение своего биткоина фонда Grayscale Bitcoin Trust (тикер GBTC) в физический биткоин-ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила ее, как и остальные подобные предложения от других компаний.

Однако, по словам ЛаВалля, хотя преобразование GBTC в ETF остается важной целью, это не единственное, над чем работает компания.

«Я присоединился с четкой целью — создать эмитента ETF мирового класса и GFOF — это первый шаг в этом направлении», — прокомментировал он.

Что особенного в новом ETF

На бирже уже торгуются несколько фондов, отслеживающих акции связанных с криптовалютой компаний — например Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) на $956 млн и Siren Nasdaq NexGen Economy ETF на $221 млн. Оба значительно упали с ноября 2021 года на фоне 44%-го обвала биткоина.

Однако ЛаВалль отмечает, что миссия Future of Finance ETF отличает его от конкурентов. GFOF должен идентифицировать компании, которые будут играть важную роль в слиянии финансовых услуг и цифровых активов.

Это означает, что новый ETF не будет держать компании, купившие биткоин, платежные системы или производителей полупроводников, популярные среди других связанных с криптовалютой фондов. GFOF «построен таким образом, чтобы охватить компании, строящие блоки цифровой экономики», утверждает ЛаВалль.