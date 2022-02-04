В Украине увеличили предельную цену на бензин и дизтопливо

По сравнению с концом января средняя цена на бензин увеличена на 1,59 грн/литр, на дизтопливо – на 1,46 грн/литр.

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 30,84 грн/литр и дизтоплива – 28,3 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на начало февраля.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 35,3 грн/литр, сообщает "Интерфакс-Украина".

По сравнению с концом января средняя цена на бензин увеличена на 1,59 грн/литр, на дизтопливо – на 1,46 грн/литр.

Как сообщалось, Украина продлила карантин до 31 марта 2022 года. В этот период действуют предельные равные торговые наценки к средней цене дизельного горючего - не выше 7 грн/литр и бензина - не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нефтегаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предварительную декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс расходы на логистическое обеспечение и другие расходы согласно внешним экономическим договорам в размере $27/тонна.