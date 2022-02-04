Биткоин – не единственный и не самый доходный: названы криптовалюты, принесшие их владельцам огромные доходы

Как выяснилось, биткоин – не единственный источник быстрого обогащения, хотя и самый известный. Однако не менее, а даже гораздо более доходными могут быть другие криптовалюты. В частности, только за истекший 2021 год некоторые из них прибавили в цене по несколько тысяч процентов.

Не биткоин: стали известны криптовалюты, принесшие их владельцам наибольшие доходы

Так, рекордсменом прошлого года стала монета DOG которая за 2021 год принесла своим владельцам 9824% прибыли, сообщает Telegram-канал "Илон печатает…". Отметились высокой доходностью также BNB - 7402%, VET - 2424%, ENJ - 3220%, ADA - 3234%.

Кстати криптовалюта Cardano (ADA) оказалась особенно привлекательной для состоятельных людей.

Не биткоин: стали известны криптовалюты, принесшие их владельцам наибольшие доходы

На сегодня стоимость ее одной монеты составляет 1,04 доллара. Причем примерно четверть всех криптокошельков с этой валютой контролируют крупные вкладчики, которые держат в кошельках от 1 до 10 миллионов ADA. Фактически им принадлежит примерно 8,34 млрд ADА из общей массы этой криптовалюты 33,57 млрд ADA.

При этом ее зацепили те же процессы, которые сейчас происходят и с другими криптовалютами. За январь 2022 Cardano подешевела на 18%. Однако из-за этого она не потеряла своей привлекательности в глазах инвесторов. Наоборот, за январь держатели миллионных вкладов в этой криптовалюте пополнили свои кошельки более чем на 40% новых монет.

Напомним, сейчас, когда биткоин падает в пропасть, эксперты крипторынка советуют скупать падающую криптовалюту. Рано или поздно она все равно начнет расти.


Марченко Любов, Тудей

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