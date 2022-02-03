Нацбанк констатировал снижение спроса на наличные в Украине

Самой популярной банкнотой остается 200-гривневая.

Нацбанк констатировал снижение спроса на наличные в Украине
Фото: bessarabia.ua

По состоянию на 1 января 2022 года, в Украине было в обращении 2,95 млрд. штук банкнот на общую сумму 622,66 млрд. гривен, а также 13,99 млрд. штук монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 4,82 млрд. гривен.

В Национальном банке посчитали, что на одного жителя Украины приходилась 71 банкнота и 162 платежных разменных и оборотных монеты (на 1 января 2021 года – 72 шт. и 149 шт. соответственно).

В то же время количество наличных денег в обращении выросло на треть, или на 133,4 млрд гривен. Поэтому в течение 2021 года наблюдалось сокращение спроса на наличные, отметили в НБУ.

По количеству больше всего в обращении традиционно находились банкноты номиналом в 200 гривен, а среди монет – 10 копеек (25,1% и 28,6% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего в обращении было банкнот номиналом 1000 гривен (88,8 млн шт., или 3% от количества банкнот), а монет – номиналом 10 гривен (98,3 млн шт., или 0,7% от количества монет).

НБУ посчитал, что в обороте еще остается 443,5 млн. шт. "золотистых" одногривневых монет (3,2 % от общего количества монет в обращении).

"Они пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно рассчитываться, но постепенно НБУ выводит их из обращения. То есть те "золотистые" одногривневые монеты, которые во время инкассации попадают в банки, не возвращаются обратно в обращение", - отметили в Нацбанке.

Ранее в НБУ рассказали, какие банкноты в Украине подделывают чаще всего. Так, в 2020 году наиболее часто подделывали банкноты старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составляло около 60% и 29% соответственно из общего количества изъятых из оборота поддельных банкнот.

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