Бюджетникам в Украине введут "вторую пенсию": какие выплаты будут получать работники госпредприятий

Внедрение накопительных пенсий государство решило начать с бюджетной сферы. Это значит, что работники госпредприятий первыми начнут испытывать на себе все преимущества "второй" пенсии.

Бюджетникам в Украине введут “вторую пенсию“: какие выплаты будут получать работники госпредприятий

Напомним, что украинцев ждет три этапа внедрения накопительных пенсий, реализовывать которые правительство планирует начать с 2023 года.

На первом этапе планируется, что Пенсионный фонд начнет делать первые взносы в размере 2% от размера зарплаты украинцев. На втором этапе отчисления на будущие пенсии сотрудникам будут обязаны делать сами работодатели, для работников "пенсионные вклады" будут добровольными. Третий этап будет подразумевать равные вклады государства, работодателя и самого работника в счет будущей пенсии.

Введение накопительных пенсий на госпредприятиях планируется проводить в рамках реформирования системы корпоративного управления, отметили в Минсоцполитики. В случае принятия данной инициативы, госпредприятия обяжут обеспечивать не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Они должны будут включить эти расходы в свои финансовые планы уже на 2023 год.

Вводить накопительные пенсии ранее планировалось исключительно на тех госпредприятиях, которые станут объектами "Большой приватизации". Также были разработаны пилотные проекты для медработников и сотрудников Национальной полиции.

Отказаться от уплаты начислений взносов на "вторую пенсию" смогут физические лица-предприниматели. Законопроект о накопительной пенсии, инициатором которого стала Галина Третьякова, предусматривает, что если ФЛП захотят откладывать на пенсию, то государство будет отчислять ровно столько же, сколько они, но не более 3% от размера средней заработной платы в расчете на одного участника системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения на год. В то же время, предприниматели могут и отказаться от накопительной пенсии.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Украине повысили зарплаты бюджетникам.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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