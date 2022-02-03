С 7 февраля Беларусь запрещает транзит нефтепродуктов из Литвы в Украину

Такое решение в Беларуси было принято после того, как Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты.

С 7 февраля Беларусь запрещает транзит нефтепродуктов из Литвы в Украину
Фото: РБК-Україна

Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог". Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Белорусское телеграфное агентство.

Информацию о запрете транзита обнародовал представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

В Беларуси говорят, что такое решение было принято в ответ на введенный Литвой запрет транзита белорусских товаров через порты этой страны. Ведь раньше Литва прекратила транзит подсанкционного "Беларуськалия". Поэтому Минск пообещал симметричный ответ.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог", - говорится в заявлении белорусского ведомства.

Через территорию Республики Беларусь ежегодно перевозят таких грузов около 1,5-1,6 млн. тонн на сумму свыше 1 млрд. дол.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2021 году доли литовского ГП и бензина на украинском рынке составляли 9% и 11% или 691,4 тыс. т и 262,2 тыс. т соответственно.

Как известно, компания "Литовские железные дороги" с 2018 года имела договор с "Белоруськалием", который должен был действовать до конца 2023 года. Согласно соглашению через Литву и Клайпедский порт перевозили около 11 млн тонн белорусских удобрений.

В августе 2021 года "Белоруськалий" попал под санкции США против режима Александра Лукашенко. Запрет вступил в силу 8 декабря, но литовская железная дорога продолжила транзит поташа из-за наличия действительного контакта и подписки на ближайшие месяцы.

Эта ситуация вызвала такой общественный резонанс в Литве, что стали говорить об отставке правительства.

Литовская комиссия по мониторингу стратегических отраслей признала, что контракт железной дороги с "Белоруськалием" представляет угрозу национальной безопасности. В январе 2022 г. правительство подтвердило этот вывод и постановило, что контракт должен быть расторгнут с 1 февраля.

"Белоруськалий" обжаловал в литовском суде оба решения.

Напомним, на днях через Беларусь"Газпром" возобновил поставки газа в Германии. Прокачку газа прекратили 21 декабря 2021 года из-за непоступления заявок со стороны европейских потребителей.

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