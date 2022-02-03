Нацбанк ослабил курс гривни

На 3 февраля НБУ снизил курс гривни к доллару на 6 копеек

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, пишет."Экономическая правда" со ссылкой на информацию НБУ.

Курс украинской национальной валюты был установлен на 3 февраля на уровне 28,39 гривни.

Официальный курс гривни к евро составляет на уровне 32,14 грн (на 2 февраля – 31,89 гривни).

Вчера, 2 февраля, котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни. А котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.

По состоянию на 2 февраля Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 14 копеек, установив его в этот день на уровне 28,32 гривни.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что благодаря поддержке международных партнеров ситуацию с гривней удалось стабилизировать.

Накануне Зеленский сообщил, что экономика Украины начала процесс стабилизации - поступления в январский бюджет перевыполнили на 7 млрд. грн.