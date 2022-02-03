Нацбанк ослабил курс гривни

На 3 февраля НБУ снизил курс гривни к доллару на 6 копеек

Нацбанк ослабил курс гривни
Фото: пресслужба НБУ

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, пишет."Экономическая правда" со ссылкой на информацию НБУ.

Курс украинской национальной валюты был установлен на 3 февраля на уровне 28,39 гривни.

Официальный курс гривни к евро составляет на уровне 32,14 грн (на 2 февраля – 31,89 гривни).

Вчера, 2 февраля, котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни. А котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.

По состоянию на 2 февраля Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 14 копеек, установив его в этот день на уровне 28,32 гривни.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что благодаря поддержке международных партнеров ситуацию с гривней удалось стабилизировать.

Накануне Зеленский сообщил, что экономика Украины начала процесс стабилизации - поступления в январский бюджет перевыполнили на 7 млрд. грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Высокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг УкраиныВысокая инфляция и рост ВВП. JPMorgan изменил прогноз из-за ситуации вокруг Украины
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Илон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнулиИлон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнули
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк оштрафовал коллектора за неэтичное поведениеНацбанк оштрафовал коллектора за неэтичное поведение
НБУ не будет пытаться удержать курс на каком-то определенном уровне — ШевченкоНБУ не будет пытаться удержать курс на каком-то определенном уровне — Шевченко
Нацбанк может повысить учетную ставку до 11% годовых уже в марте — РожковаНацбанк может повысить учетную ставку до 11% годовых уже в марте — Рожкова
Золотовалютные запасы Украины позволяют управлять ситуацией — Шмыгаль о курсе гривныЗолотовалютные запасы Украины позволяют управлять ситуацией — Шмыгаль о курсе гривны
Сальвадор купил биткоинов на $15 млн на фоне резкого падения курса криптовалютыСальвадор купил биткоинов на $15 млн на фоне резкого падения курса криптовалюты
Нацбанк прогнозирует повышение коммунальных тарифовНацбанк прогнозирует повышение коммунальных тарифов
Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год до 7,7%Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год до 7,7%
Рефинанс Нацбанка. Пять банков получили 795 миллионовРефинанс Нацбанка. Пять банков получили 795 миллионов
Курс биткоина рухнул почти вдвоеКурс биткоина рухнул почти вдвое
Нацбанк обнародовал результаты стресс-тестирования банковНацбанк обнародовал результаты стресс-тестирования банков
Последние новости
Подгружаем последние новости