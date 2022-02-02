Правительство разрешило выплачивать "тысячу за вакцинацию" украинцам от 14 лет

С 7 февраля деньги по программе "єПідтримка" можно будет потратить на обучение, спорт и досуг.

В Украине тысячу гривен за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка" теперь смогут получить подростки от 14 лет. Постановление вступает в силу 7 февраля.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Предоставлена гражданам от 14 лет возможность получения помощи в рамках Программы «єПідтримка»", – отметил он.

Также на заседании Кабинета министров 2 февраля был расширен перечень сфер деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "єПідтримка".

В частности, тысячу гривен можно будет потратить на услуги в сфере образования, культуры и спорта, а также печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

24 января 2022 года Зеленский заявил, что граждане, сделавшие третью, бустерную прививку, получат в качестве поощрения еще по 500 гривен.

Также с 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет смогут потратить "ковидную тысячу" на лекарства.

В Офисе президента также сообщили, что "тысячу за вакцинацию" смогут получить украинцы в возрасте 12-18 лет.

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".