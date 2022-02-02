Гривна стабилизировалась, несмотря на информационную панику

Этому способствовала и поддержка международных партнеров.

Гривна стабилизировалась, несмотря на информационную панику
Фото: пресслужба

Ситуацию с гривней удалось стабилизировать, несмотря на информационные волны, направленные против этого.

Об этом на совместном с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что на сегодняшний день мы ситуацию удержали, несмотря на ту информационную панику, или волну, можно сказать, множество разных шагов. Стабилизировали гривну. Я считаю, успокоили рынки. На сегодняшний день уже могу констатировать. На сегодняшний день мы видим, что идет укрепление национальной валюты", – отметил он.

Президент добавил, что стабилизации способствовала и помощь иностранных партнеров, предоставлявших финансовые гарантии.

"Это - сигнал для инвесторов, что Европа верит в Украину, поэтому не нужно выводить деньги. И третье – что приезжают лидеры в эти сложные времена. Все это повлияло на то, что стабилизировалась гривна, укрепилась. Мы понимаем, что в принципе будет завтра, мы вышли из того, что для нас каждое утро – финансовый риск", – добавил президент.

Напомним, вчера президент Зеленский, выступая в Раде, сообщил, что экономика Украины начала процесс стабилизации, в финансовой системе все находится под контролем. Гривна за последние дни укрепилась примерно на 30 копеек.

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