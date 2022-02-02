В 2021 году заробитчане перевели в Украину рекордные $15 млрд, – НБУ

Это на четверть больше, чем в 2020-м.

В 2021 году заробитчане перевели в Украину рекордные $15 млрд, – НБУ
Фото: Insider

Объем частных денежных переводов в Украине за 2021 год составил 15,03 млрд. долларов США, что на 25,4% больше, чем за январь-декабрь 2020 года (11,98 млрд. долларов).

По данным НБУ, в декабре в Украину поступило 1,343 млрд долларов, что на 12,6% больше показателя за этот период в прошлом году (1,193 млрд долларов). Больше переводов из-за границы было только в сентябре – 1,349 млрд. долларов США.

При этом по официальным каналам были осуществлены частные переводы на 8,14 млрд долларов (в 2020 году – 7,41 млрд долларов), а неформальным – 6,89 млрд долларов против 4,57 млрд долларов в 2020 году.

Фото: НБУ

Напомним, в 2019 году гастарбайтеры перевели в Украину около $12 млрд.

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