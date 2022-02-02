Наблюдательный совет Укрзализныци возглавил Гепард Хафер

Его заместителем избран Сергей Лещенко.

Наблюдательный совет Укрзализныци возглавил Гепард Хафер

Сегодня, 2 февраля, при участии министра инфраструктуры Александра Кубракова состоялось учредительное заседание нового Наблюдательного совета АО «Укрзализныця», на котором были представлены новые члены совета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минифраструктуры.

Независимыми членами совета стали: Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски, Гепард Хафер. Государство в Наблюдательном совете будут представлять Сергей Лещенко, Давид Ломджария, Сергей Москаленко.

Председателем Наблюдательного совета избран Гепард Хафер, а его заместителем - Сергей Лещенко.

“Начало работы нового Наблюдательного совета Укрзализныци – важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы правления и Наблюдательного совета”, - отметил после заседания нового Наблюдательного совета министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что за последние полгода Министерство и правительство заложили хорошую основу для развития УЗ: были повышены грузовые тарифы, отлажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов.

Александр Кубраков подчеркнул, что трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка», эффективные грузоперевозки – приоритет президента, правительства и Министерства.

"Уверен, что экспертиза каждого из членов Наблюдательного совета – в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей", - подытожил он.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что на Укрзализныце по программе президента Владимира Зеленского в частности планируется электрифицировать не менее 500 км путей до 2024 года и запустить масштабную программу обновления парка грузовых и пассажирских вагонов.

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