США, Британия, Канада, Швеция и Швейцария запустили фонд помощи Украине в объеме 35 млн. фунтов

США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили работу совместного международного фонда "Партнерство за сильную Украину" в размере 35 млн фунтов стерлингов.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на мероприятии по случаю начала работы фонда в Киеве в среду, 2 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы начинаем работу партнерского фонда "За сильную Украину". Это не очередная работа и не очередное начало. Это то, что нам сегодня очень важно, - публичная поддержка и доверие, как партнеров, друг к другу. Мы понимаем, насколько важно и, главное, своевременно именно здесь, сейчас начинать такие проекты", - сказала Верещук.

Она отметила, что фонд имеет на старте 35 млн фунтов для первых проектов, которые будут направлены на общины, людей, нуждающихся в поддержке и государства, и международного сообщества.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что партнеры вместе с правительством Украины через этот фонд привержены поддержке пострадавших от роSSийской агрессии на востоке Украины. По ее словам, Великобритания внесет в фонд взнос в размере 11,5 млн фунтов стерлингов в течение 3 лет.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что США через USAID намерены увеличить свой вклад в фонд с 5 до 10 млн долларов.

"Мое правительство непоколебимо поддерживает сильную, успешную Украину, в рамках которой существует безопасность. Этот проект обеспечивает важный путь к этой цели. Вы имеете полную поддержку моего правительства, мою и всей команды посольства США в Киеве , чтобы претворить это в жизнь", - заявила Квин.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза подчеркнула, что Канада предоставляет в фонд от 10 до 15 млн канадских долларов, чтобы сдержать эскалацию.

"Мы объединяемся с национальными, местными учреждениями, а также гражданским обществом, чтобы сосредоточиться на нуждах людей, их общин, выстроить доверие и социальную сплоченность", - пояснила Галадза.

Министр иностранного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранц подчеркнула, что фонд "Партнерство за сильную Украину" внесет свой вклад в усиление Украины перед лицом роSSийской агрессии.

Напомним, что в августе 2021 года стало известно, что пять стран – Великобритания, США , Канада, Швеция и Швейцария создают фонд помощи Украине для борьбы с дестабилизирующим влиянием РоSSии.

Отметим, что Великобритания выделяет еще около 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию совместных с Украиной проектов, в том числе в инфраструктуре и энергетике. Об этом заявил 1 февраля президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Европейская комиссия во вторник, 1 февраля, объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.