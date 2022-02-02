"Газпром" впервые за 43 дня возобновил поставки газа в Германию через Беларусь

Прокачка газа была прекращена 21 декабря.

"Газпром" впервые за 43 дня возобновил поставки газа в Германию через Беларусь
Фото: sputnik.by

РоSSийская компания "Газпром" забронировала часть мощности трубопровода "Ямал – Европа" для транзита газа через Беларусь и Польшу.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные GSA Platform. По этим данным, 2 февраля через "Ямал – Европу" будет прокачано 12,53 млн кубометров газа.

Прокачку газа в Евросоюз в прямом направлении "Газпром" прекратил 21 декабря из-за непоступления заявок со стороны европейских потребителей.

Магистраль "Ямал – Европа" проходит по территории РоSSии, Беларуси, Польши и Германии. Пропускная способность трубопровода составляет 33 млрд. кубометров в год.

Напомним, 24 января "Газпром" заявил об историческом минимуме запасов газа в подземных хранилищах Европы. В роSSийском концерне утверждали, что заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях.

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину по состоянию на 1 февраля составила 107,7 млн. кубометров. Это близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей 109 млн кубометров. Заявки на прокачку газа днем ранее - на 31 января - составили 64,6 млн кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.

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