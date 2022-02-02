Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин и дизель в феврале

В январе 2022 года в Украине стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась на 2,5-3 грн за литр. Эксперты считают, что в феврале ситуация не изменится, а цены на автомобильное топливо на украинских АЗС продолжат рост.

Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин и дизель в феврале

В частности, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн полагает, что в феврале 2022 года в нашей стране бензин может подорожать на 1,5 грн за литр, а дизельное топливо - на 80 копеек за литр. Это значит, что по сравнению с началом 2022 года автомобильное топливо подорожает на 4 гривны за литр.

По его словам, увеличение цен на топливо на украинских АЗС произошло из-за опасения прекращения поставок нефти из РоSSии, роста мировых котировок на нефть и роста курса валют.

В свою очередь директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что на цену топлива также влияет рост цены на границе на 14-15% и ослабление гривны к евро примерно на 1,5 грн. Он прогнозирует, что бензин и дизельное топливо будут дорожать и дальше.

Что же касается стоимости автогаза, то эксперты высказали мнение о том, что в феврале его цена не снизится. В лучшем случае – останется примерно на одном уровне с январем.

Напомним, ранее директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин заявил, что в Украине в феврале 2022 года стоимость бензина и дизельного топлива может увеличиться до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр.


Максимов Віталій, Тудей

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