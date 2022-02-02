Пожизненные абонементы на музыкальный фестиваль Коачелла выпустят в виде NFT

Компания Goldenvoice, являющаяся организатором музыкального фестиваля Коачелла, впервые за всю его историю начала предлагать пожизненные абонементы на мероприятие — они будут предоставляться при покупке фирменных NFT. Сегодня музыкальный фестиваль запустил собственную торговую площадку, на которой доступны три коллекции NFT. Токены поступят в продажу 4 февраля.

Источник изображения: Coachella

Коачелла — это трёхдневный фестиваль музыки и искусств, который ежегодно проводится в городе Индио, расположенном в долине Коачелла, штат Калифорния, США . На мероприятии выступают музыкальные исполнители, в основном в жанрах инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка, а также работают скульпторы и художники. История фестиваля началась в 1999 году.

Goldenvoice выставит на аукцион коллекцию из десяти NFT Coachella Keys Collection, которые предоставят их владельцам пожизненный абонемент на фестиваль. Держатели токена будут получать билеты на Коачеллу каждый год. Компания также обещает «постоянный доступ к виртуальным впечатлениям, созданным Коачеллой», но не разъясняет, что это значит. NFT предоставит его обладателям привилегии на фестивале 2022 года, такие как доступ к зоне у самой сцены и ужин от знаменитого шеф-повара.

Эта новость в очередной раз подчёркивает растущую заинтересованность NFT, которую проявляют и компании, далёкие от технологической индустрии. В ноябре прошлого года Национальная футбольная лига США объявила, что прикрепит невзаимозаменяемые токены к билетам на некоторые игры, но отметила, что сам по себе NFT не даст обладателю доступ к событию. Производители одежды и обуви, такие как Gap и Adidas, продавали NFT вместе с физическими товарами.

В дополнение к десяти NFT с пожизненным абонементом на Коачеллу, организаторы фестиваля продадут тысячу токенов, стоимостью $180 каждый, которые покупатели смогут использовать для приобретения фотокниги, посвящённой мероприятию. По $60 за штуку будут доступны 10 тысяч NFT с лучшими фотографиями с фестиваля. Часть денег, вырученных с продажи токенов, пойдут на благотворительность.



