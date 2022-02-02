Украинцев старше 60 лет массово будут лишать пенсий: на сколько увеличатся требования по стажу

Требования к наличию обязательного страхового стажа при выходе на пенсию в Украине с каждым годом ужесточаются. Это значит, что ежегодно уменьшается количество пенсионеров, которые выходят на пенсию в 60 лет. Такими темпами после 2027 года больше половины граждан пенсионного возраста останутся без выплат, и вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

В 2022 году количество пенсионеров в Украине впервые опустилось ниже 11 млн человек. За пять лет пенсионеров в Украине стало меньше на 1 млн человек. В этом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 29 лет стажа, в следующем – 30 лет, а в 2024-м – 31 год. Если стажа не хватает - пенсии не видать. Уже сейчас многие понимают, что вовремя на пенсию им не выйти.

Когда в 2017 году правительство изменило требования к стажу украинцев, то подразумевалось, что к 2027 году на пенсию в 63 года смогут выйти 40% украинцев, в 65 лет – 5%, а еще 45% – смогут получать пенсию в 60 лет. Но по факту получается, что около 66% не будут иметь необходимого стажа, а значит получать пенсию в 2027 году смогут только 34%.

В правительстве делали ставку на то, что украинцы начнут активнее работать и зарабатывать стаж. Но кризис и пандемия наоборот увеличили уровень безработицы в стране. В 2022 году прогнозируется повышение уровня безработицы с 8,6% до 9,1%, а в 2023 году – с 8,6% до 8,9%. Восстановление экономики страны после пандемии повлияет снижению уровня безработицы, но когда это произойдет, никто не знает.

Ранее сообщалось, кому и по какой причине не засчитают годы обучения в ВУЗе в страховой стаж.