Облэнерго объяснили, с чем связаны веерные отключения электроэнергии в Украине

В разных уголках Украины все чаще жители жалуются на продолжительные периоды прекращения подачи электроэнергии. Многие украинцы уверены, что в стране начались веерные отключения света из-за недостатка ресурсов. На самом деле, потребителям необходимо увеличивать присоединенную мощность дома, поскольку устаревшая система не выдерживает нагрузки.

Облэнерго в Украине начали рассылать владельцам домохозяйств письма с предложением увеличить присоединенную мощность, поскольку существующие сети к современным нагрузкам из-за большого количества электроприборов попросту не готовы.

Так, Харьковоблэнерго призывает потребителей стараться не включать одновременно бытовые приборы большой мощности. Например, обогреватели и бойлеры лучше запускать в разное время. Из-за высокой мощности потребления электрооборудование дает сбой, в результате, свет пропадает в целых районах.

В то же время, в Украине генерирующих мощностей предостаточно, ТЭС, АЭС, солнечные и ветровые станции производят электроэнергии с избытком. Проблема только в изношенности электросетей, которые не способны выдержать возрастающие нагрузки.

С 2000 года пропускная способность энергосетей в Украине была увеличена из расчета нагрузки на одно домохозяйство с 0,7 кВт до 3 кВт. Однако на сегодняшний день это катастрофически мало, поскольку в новых домах нагрузка иногда достигает 50-100 кВт. Это ведет к резкому падению напряжения в энергосетях, возникают перебои в поставках.

Для решения проблемы в Украине было принято постановление об увеличении мощности каждого домохозяйства до 5 кВт за счет развития сетей в ближайшие два года. Тем, кто не желает ждать два года и хочет увеличить присоединенную мощность дома до 5 или более кВт как можно скорее, докупить мощность могут уже сейчас. Например, если в вашем договоре прописана максимальная мощность 3 кВт, то вы можете докупить необходимые кВт. Стоимость разработки нового проекта на поставку электроэнергии обойдется в сумму от 1000 до 20000 гривен, в зависимости от региона.

Напомним, в Украине на треть вырастут тарифы на передачу электроэнергии. Когда украинцы получат новые платежки за свет?