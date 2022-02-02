Пакеты исчезнут из украинских магазинов после 8 марта

Очередное правительственное постановление относительно реализации в торговых сетях Украины пластиковых пакетов вступило в силу. После 8 марта 2022 года украинским потребителям придется искать альтернативу привычным и очень популярным пакетам.

С 9 марта 2022 года в Украине под запрет попадает распространение тонких пакетов "маек" с ручками. Речь идет о сверхтонких пакетах, толщина стенок которых менее 15 микрометров, а также тонких пластиковых пакетов толщиной от 15 до 50 микрометров и оксоразлагаемых пластиковых пакетов. Запрет пока не коснулся первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих продуктов. Однако, с 1 января 2023 года они также будут запрещены.

Производителям свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и т.п. придется до конца 2022 года внедрить альтернативную первичную упаковку, которая будет использоваться вместо запрещенных сверхтонких пластиковых пакетов.

Запреты пока не касаются больших и плотных пластиковых пакетов, в которых покупатели транспортируют домой приобретенные в супермаркетах и на рынках продукты. Тем не менее, стоимость такой упаковки вырастет, чтобы стимулировать людей брать с собой в магазин многоразовые сумки-шопперы.

Напомним, в Украине в несколько раз повысились цены на пластиковые пакеты. Продавцы и покупатели нашли другие способы упаковки товаров.