Налоговая служба Украины обратилась к украинцам с предупреждением

Граждане Украины, которые ведут предпринимательскую деятельность, должны предоставить в налоговую все необходимые документы, декларацию о доходах и отчеты. Времени осталось совсем мало.

До 9 февраля 2022 года украинские предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, должны предоставить отчеты и декларацию о доходах за 2021 год в налоговую.

До наступления указанной даты физические лица-предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения, за 2021 год должны предоставить налоговую декларацию плательщика единого налога. Предприниматели, которые избрали третью группу, должны также предоставить отчет по уплате ЕСВ.

За IV квартал 2021 года в налоговую до 9 февраля следует предоставить расчет сумм дохода, который был уплачен в пользу налогоплательщиков, сумм удержанного с них налога и сумм начисленного ЕСВ.

Все отчеты, налоговую документацию и декларации о доходах физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения, нужно успеть предоставить до 9 февраля 2022 года, чтобы избежать штрафов.

Напомним, ранее в налоговой службе Украины рассказали, какие дома и квартиры не нужно вносить в декларацию о доходах.