Налоговая служба Украины обратилась к украинцам с предупреждением

Граждане Украины, которые ведут предпринимательскую деятельность, должны предоставить в налоговую все необходимые документы, декларацию о доходах и отчеты. Времени осталось совсем мало.

Украинцам напомнили о необходимости до 9 февраля подать документы и декларации о доходах в налоговую

До 9 февраля 2022 года украинские предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, должны предоставить отчеты и декларацию о доходах за 2021 год в налоговую.

До наступления указанной даты физические лица-предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения, за 2021 год должны предоставить налоговую декларацию плательщика единого налога. Предприниматели, которые избрали третью группу, должны также предоставить отчет по уплате ЕСВ.

Украинцам напомнили о необходимости до 9 февраля подать документы и декларации о доходах в налоговую

За IV квартал 2021 года в налоговую до 9 февраля следует предоставить расчет сумм дохода, который был уплачен в пользу налогоплательщиков, сумм удержанного с них налога и сумм начисленного ЕСВ.

Все отчеты, налоговую документацию и декларации о доходах физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения, нужно успеть предоставить до 9 февраля 2022 года, чтобы избежать штрафов.

Напомним, ранее в налоговой службе Украины рассказали, какие дома и квартиры не нужно вносить в декларацию о доходах.


Шевченко Лилия, Тудей

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