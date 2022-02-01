1 февраля в Украине продали облигаций почти на 214 миллионов гривень

На предыдущем аукционе, который состоялся 25 января, в государственный бюджет удалось привлечь гораздо больше - 2,8 миллиарда гривень.

1 февраля Министерство финансов выставило на аукцион ценные бумаги, номинированные в гривне со сроком обращения 6 месяцев, один, полтора и два года, а также в долларах США со сроком обращения 1 год.

Продажу этих облигаций внутреннего государственного займа проводят для того, чтобы наполнить госказну.

"Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 11,50%, а по 2-летним - 13,00%. Минфин не удовлетворил спрос на 1-летние и 1,5-летние ОВГЗ в гривне, в результате чего аукционы не состоялись, - сообщает пресс-служба Министерства финансов. - Средневзвешенная доходность по 1-летним долларовым бумагам составила 3,7%.

"По итогам аукциона 1 февраля удалось привлечь 213,8 миллионов гривень. На аукционе 25 января государственный бюджет пополнили 2,8 миллиарда гривень.

Напомним, курс украинских еврооблигаций в январе этого года вырос на 2,5-5,2% после появления новостей о поддержке Украины международным сообществом в противодействии роSSийской агрессии.