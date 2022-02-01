На предприятиях Ахметова в Кривом Роге проходят обыски (обновлено)

Группа компаний "Метинвест" заявила об обысках правоохранителей, которые прошли 1 февраля на предприятиях в Кривом Роге.

Дело касается подозрения в налоговых нарушениях, сообщили на странице "Метинвеста" в Facebook.

"Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес Группы со стороны силовых структур", – говорится в ней.

Группа компаний заявила, что в ходе обысков изымали компьютерную технику, частично "парализовано хозяйственную деятельность".

Обновление. Служба безопасности Украины подтвердила обыски на "Метинвесте".

"Сегодня в г. Кривой Рог следственно-оперативная группа в составе сотрудников Офиса генерального прокурора, Бюро экономической безопасности и СБ Украины на основании определений Печерского районного суда г. Киева проводит следственные действия на нескольких горно-обогатительных предприятиях", - сообщили в пресс-службе СБУ .

Сотрудники СБУ вовлечены в процесс на основании поручения Офиса Генерального прокурора Украины, который и осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству. Оно открыто по ч. 3 ст. 212 УК Украины и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины подследственность в нем определена по БЭБ. "По версии следствия, отдельные должностные лица горно-обогатительных предприятий умышленно занижали налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами, что привело к непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах", – сообщили в спецслужбе. Для объективного установления всех фактов было получено разрешение на санкционированные осмотры месторождений, складских помещений и производственных мощностей, а также на проведение обысков административных зданий.

Напомним, основными акционерами группы "Метинвест" есть СКМ и Смарт-холдинг. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.