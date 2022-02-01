На предприятиях Ахметова в Кривом Роге проходят обыски (обновлено)

СБУ подтвердила следственные действия на "Метинвесте".

На предприятиях Ахметова в Кривом Роге проходят обыски (обновлено)
Фото: Метинвест/РБК Украина

Группа компаний "Метинвест" заявила об обысках правоохранителей, которые прошли 1 февраля на предприятиях в Кривом Роге.

Дело касается подозрения в налоговых нарушениях, сообщили на странице "Метинвеста" в Facebook.

"Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес Группы со стороны силовых структур", – говорится в ней.

Группа компаний заявила, что в ходе обысков изымали компьютерную технику, частично "парализовано хозяйственную деятельность".

Обновление. Служба безопасности Украины подтвердила обыски на "Метинвесте".

"Сегодня в г. Кривой Рог следственно-оперативная группа в составе сотрудников Офиса генерального прокурора, Бюро экономической безопасности и СБ Украины на основании определений Печерского районного суда г. Киева проводит следственные действия на нескольких горно-обогатительных предприятиях", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники СБУ вовлечены в процесс на основании поручения Офиса Генерального прокурора Украины, который и осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству. Оно открыто по ч. 3 ст. 212 УК Украины и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины подследственность в нем определена по БЭБ. "По версии следствия, отдельные должностные лица горно-обогатительных предприятий умышленно занижали налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами, что привело к непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах", – сообщили в спецслужбе. Для объективного установления всех фактов было получено разрешение на санкционированные осмотры месторождений, складских помещений и производственных мощностей, а также на проведение обысков административных зданий.

Напомним, основными акционерами группы "Метинвест" есть СКМ и Смарт-холдинг. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Новая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежаНовая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежа
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Блок рекламы


Похожие новости
Предприятия Ахметова "Метинвест" заявили об обысках правоохранителейПредприятия Ахметова "Метинвест" заявили об обысках правоохранителей
НАБУ разоблачило хищение 157 млн гривен на трех государственных предприятияхНАБУ разоблачило хищение 157 млн гривен на трех государственных предприятиях
"Метинвест" Ахметова создал новую угольную компанию"Метинвест" Ахметова создал новую угольную компанию
Топ-финансист Ахметова не готов заниматься бизнесом в УкраинеТоп-финансист Ахметова не готов заниматься бизнесом в Украине
У группы SCM нет бизнес-мотивов возвращаться на Донбасс — финансист АхметоваУ группы SCM нет бизнес-мотивов возвращаться на Донбасс — финансист Ахметова
Сотрудники издания #Буквы объявили об уходе из проекта, однако заявление уже удалили (обновлено)Сотрудники издания #Буквы объявили об уходе из проекта, однако заявление уже удалили (обновлено)
Страховая компания VUSO заявила о покупке "АСКА" у АхметоваСтраховая компания VUSO заявила о покупке "АСКА" у Ахметова
НКРЭКУ оштрафовала компанию Ахметова, владеющую ТЭС на востоке УкраиныНКРЭКУ оштрафовала компанию Ахметова, владеющую ТЭС на востоке Украины
Семь кораблей угля, прибытие которых анонсировал Зеленский, закупила ДТЭК АхметоваСемь кораблей угля, прибытие которых анонсировал Зеленский, закупила ДТЭК Ахметова
Банк Ахметова покупает львовский Идея БанкБанк Ахметова покупает львовский Идея Банк
Последние новости
Подгружаем последние новости